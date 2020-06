The Elder Scrolls Online: Greymoor

Du ser på Annonser

Mange av oss spilte The Elder Scrolls V: Skyrim og vil derfor kjenne til The Nords ikoniske hjemsted, såvel som alle farene som lurer både over og under overflaten. 1000 år før hendelsene i det seneste kapitlet i The Elder Scrolls-sagaen finner vi enda en gang oss selv i den vestlige regionen av Skyrim. I stedet for dragenes gjenoppstandelse er det dog denne gangen en vampyr-Lord som truer Tamriel. Med hjelp fra sine undersåtter skaper denne onde fienden mektige Harrowstorms, en ukjent kraft som forvandler alt i nærheten til blodtørste monstre. Blackreachs lenge glemte område befinner seg dypt under bakken, som fungerer som rammen for disse mørke intrigene. Forræderi, slaveri og andre grusomme temaer danner fundamentet for The Elder Scrolls Onlines seneste historieutvidelse: Greymoor.

Utover vår lojale følgesvenn Lyris Titanborn slutter en ny vampyraktig alliert seg til oss i begynnelsen av historien: Fennorian fra Ravenwatch. Som en av de fredfulle vampyrene som bor i Skyrim, ønsker han å sette en stopper for den onde herskerens styre. I et forløp, som strekker seg over syv hovedoppdrag, kommer vi til å kjempe mot den mektige vampyrhæren kalt The Gray Host. Varulver og mystiske heksesirkler er også involvert i Greymoors bredere historie, hvilket jeg er nødt til å si har et par overordnede pacing-problemer. Dessverre tar det litt tid å komme i gang, men da jeg først trådte inn i Blackreach for første gang og ble presentert for vampyrherskerens planer, begynte historien å utfolde seg.

Jeg brukte i alt 10-11 timer på hovedhistorien, mens hele kapitlet tilbyr opptil 30 timers nytt innhold. En stor del består av sideoppdrag, hvilket jeg til tider likte bedre enn hovedhistorien. I løpet av min tid i de vestlige delene av Skyrim befridde jeg en magiker som var fanget et fælt sted, satte en stopper for en kraftig snøstorm, og hjalp en vennlig vampyr med å redde en venn fra en forferdelig skjebne. Sideoppgavene føltes velutviklede og tilbød forskjellige aktiviteter som jeg virkelig nøt.

Utover historien har Greymoor også en masse annet å tilby. Harrowstorms er et nytt verdenselement, som i bunn og grunn utspiller seg på samme måte som Dolmens, som vi allerede kjenner til. I tillegg til det får vi en ny 12-spillersutfordring ved navn Kynes Agis samt seks nye verdensbosser, to offentlige dungeons, seks graver, og et par andre aktiviteter. Utover det, mens tidligere kapitler ga oss drager eller nye evnetrær, tilbyr Greymoor et helt nytt Antiquities-system.

Jeg er spesielt glad for det innholdet som tilbys utover de kampfokuserte aktivitetene. Det er takket være den nyskapte Antiquarian Circle, som introduserer oss til jakten på Relics. I kontrast til Mage- og Warrior-guilds har ikke denne nye foreningen sin egen narrative oppgaverekke, men vi får til gjengjeld et evnetre som hjelper oss med å finne Tamriels skatter etter hvert som man kommer videre i historien.

Antiquities-systemet består av to minispill som går ut på å identifisere og grave opp skjulte skatter. Først bruker man en mystisk artefakt kalt The Antiquarian Eye, som hjelper oss med å finne frem til området hvor skatten befinner seg. Avhengig av hvor bra man utfører oppgaven er man enten nødt til å reise til flere områder, ellers er det mulig at man med det samme finner frem til det rette utgravningsstedet. Når man har lokalisert artefaktens presise posisjon i målområdet må man gjennomføre et minispill som kan minne litt om Minesweeper for å grave opp objektet.

Så snart man har gravd opp objektet ved hjelp av verktøyene får man en liten beskrivelse av objektet. Artefaktene kan være nye Mounts, Crafting-oppskrifter, Emotes og masse mer - så å grave er også verdt tiden for ikke-arkeologer. Minispillene tilbyr et underholdende nytt komponent og gir oss enda en grunn til å traske gjennom det evig voksende antallet områder i MMORPGen. Mens å føle at denne prosessen er underholdende for ørtende gang er en smakssak, er jeg uten tvil glad for den nye utvidelsen og håper at Zenimax Online vil fortsette med å finne nye måter å holde spillerne i gang på utenfor kampene.

Med The Elder Scrolls Online: Greymoor introduserer Bethesda og Zenimax Online et meget mørkt kapittel fylt med vampyrer, varulver og heksekunst. Ett av mine personlige høydepunkter er Blackreachs nye område, og det etterlot meg til tider målløs med sitt visuelle design. Kombinasjonen med det gotiske soundtracket gjorde et stort inntrykk på meg, ettersom området skaper en engasjerende atmosfære som bør gjøre enhver vampyrfan stolt. Vi får også masser av variasjon ovenfor jordens overflate med grønne områder, gamle ruiner og isfylte landskap bebodd av Horkers og isbjørnfamilier.

Avhengig av din personlige spillestil er Antiquities-systemet enten en overfladisk tilføyelse eller en morsom ny aktivitet. Jeg har nytt å spille som arkeolog og håper at The Antiquarian Circle vil få litt mer mening i fremtiden. Hovedhistorien etterlot meg imidlertid en smule utilfreds. Fennorian er en fin tilføyelse til teamet, og Blackreach tilbyr en vidunderlig setting til den mørke vampyrhistorien, men alt dette bringes kun til sitt potensiale først i historiens siste oppgaver. På en annen side er sideoppdragene overraskende komplekse og inneholder masser av narrativ variasjon.

På tross av noen svakheter i hovedhistorien anbefaler jeg The Elder Scrolls Online: Greymoor til de som lengter etter vampyrhistorier og mørke fortellinger i rollespill. Skyrim-fans bør også være entusiastiske rundt områder som Blackreach eller andre populære steder som for eksempel Solitude eller Dragon Bridge. Du får alt dette og mer i Greymoor-utvidelsen, som er ute nå på PC, PS4 og Xbox One.