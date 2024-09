The Elder Scrolls Online har generert 15 millioner dollar i månedlige inntekter i over et tiår

HQ

The Elder Scrolls Online ble lansert for drøyt ti år siden (våren 2014), og etter en noe vaklende premiere ble de månedlige avgiftene droppet i 2015, hvorpå spillet fant sitt publikum.

Siden den gang har det gått så det suser, og The Elder Scrolls Online har i dag et svært stort publikum. Nå påpeker brukeren Timur222 at UX-designer Gary Boodhoo, via sin LinkedIn, gir et ganske greit eksempel på hvor populært spillet faktisk er blant brukerne - og hvor viktig det er for Bethesda. Boodhoo lister opp at en av tingene han har gjort hos ZeniMax Online Studios er "å jobbe sammen med innholds- og forretningsteam for å drive $ 15 millioner i månedlige inntekter i over 10 år".

Det faktum at spillet genererer $ 15 millioner dollar per måned er en god indikasjon på hvorfor Bethesda fortsetter å investere så tungt i det, til tross for at mange fans tigger om The Elder Scrolls VI. Det er rett og slett en utrolig profittmaskin, noe som selvfølgelig også blir verdsatt av spillerne som fortsetter å dra på eventyr på nettet og kjøpe gjenstander til det.