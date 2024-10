The Elder Scrolls Online har passert nok en stor milepæl for antall spillere

HQ

Det er ingen hemmelighet hvor populært The Elder Scrolls Online er, ettersom MMORPG-et har tiltrukket seg millioner av spillere helt siden det først kom i 2014. Med ti år på baken har Bethesda og utvikleren ZeniMax Online Studios nå bekreftet og gitt et nytt glimt av populariteten til dette spillet i en oppdatert spillerstatistikk.

På den offisielle nettsiden for spillet blir vi fortalt: "Bli med over 25 millioner spillere og oppdag et eventyr som ikke ligner noe annet i The Elder Scrolls Online, det prisbelønte online RPG-settet i Elder Scrolls-universet."

Jepp, The Elder Scrolls Online har passert 25 millioner spillere, noe som er en veldig imponerende bragd og fortsetter å bevise hvor vellykket det langvarige prosjektet er. Med tanke på at vi fortsatt får hyppige oppdateringer og årlige utvidelser, med den siste som Gold Road i juni, kan du forvente at dette tallet vil fortsette å vokse i fremtiden.