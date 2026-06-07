The Elder Scrolls Online lanserer nytt Seasons-format med Return of Thieves Guild

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For en stund tilbake kunngjorde ZeniMax Online Studios at de ville gå bort fra formatet med å levere en stor The Elder Scrolls Online -utvidelse hvert år og deretter forbedre den i løpet av perioden før neste store utvidelse kom. Utvikleren ville i stedet bytte til et sesongbasert format, som mange andre live-service-titler, der målet er å tilby "et bredere utvalg av innhold sammen med et fornyet fokus på tilbakemeldinger fra spillerne."

For å oppnå dette vil denne satsingen snart starte, da i juli lanseres den "første" sesongen av det langvarige MMORPG og bringer med seg en av de mest elskede organisasjonene fra Tamriel.

Det er kjent som Season One: Return of the Thieves Guild, og du gjettet det, alles favorittgjeng av røvere og juksere kommer tilbake til spillet, og bringer en ny fortellingstråd som bygger på den opprinnelige fortellingen fra da lauget opprinnelig debuterte i ESO tilbake i 2016.

Når det gjelder hva denne sesongen vil by på, får vi vite følgende i en pressemelding: "I tillegg til en ny historie og rollebesetning, vil spillerne slå seg sammen med lauget for å ta på seg det skumle Koldane-kartellet og utvide seg til Daggerfall. Sesong én vil by på mange nye eventyr og eviggrønne systemer som gir spillerne nye måter å engasjere seg i karakterene, laugene og omgivelsene rundt seg på."

Lanseringsdatoen for sesongen er satt til 8. juli på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og Mac.