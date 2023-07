The Elder Scrolls Online: Necrom

HQ

The Elder Scrolls Online, eller ESO om du vil, er et beist av et MMORPG. Jeg er generelt sett ganske ny i spillet, og det kommer jeg nok til å fortsette å være, for mengden innhold er skremmende, og kanskje det mest kritiske er at det stadig øker. Det er bokstavelig talt tusenvis av timer med spilling, og jeg har en jobb, så jeg kommer nok aldri til å oppleve alt. Den nye Necrom-utvidelsen gjør ikke saken bedre, for det er en utvidelse med mye å pakke ut. Så la oss se hva Bethesda har lagt til i sitt langvarige spill denne gangen.

Det jeg liker best med spillet, er at alle oppdrag og karakterer har egne stemmeskuespillere. I andre MMO-er er det for det meste bare vegger av tekst, men her slipper jeg å lese hvorfor jeg må drepe 10 rotter. Ikke bare det, ESO har rett og slett utmerket stemmeskuespill, og gjenkjennelige skuespillere som forklarer hvorfor rottene må utryddes. Men det gjør også at spillet går saktere, ettersom de fleste karakterene har mye å tenke på. Det er det samme i Necrom, men jeg synes de generelt er underholdende å høre på.

Handlingen i Necrom dreier seg om riket til Deadric-prinsen Hermaeus Mora, og dette er ikke akkurat normale mennesker. Hermaeus Mora, som du møter i starten av utvidelsen, er en blanding av en blekksprut med for mange øyne og noe H.P. Lovecraft kunne ha funnet på. Den groteske prinsen hyrer deg til å redde kongeriket Apocrypha, der han skjuler mye forbudt kunnskap, men også Nirn, planeten der Elder Scrolls utspiller seg. Det er alt du får til å begynne med, og du må finne ut hva som truer de to eksistensplanene. Deretter får du tilgang til Apocrypha og Telvanni Peninsula. Telvanni Peninsula ligner på områdene man ser i spesielt Morrowind, og Apocrypha er et merkelig og bisart sted med flygende myrvirvelvinder, tentakelmonstre og skapninger man vanligvis bare ser i mareritt. Historien tar deg gjennom både Telvanni og Apocrypha, og de to områdene er store og varierte. Det er spesielt gøy å utforske Apocrypha fordi det er så rart, men Telvanni er også ganske spennende, med merkelige planter, kjempesopp og flyvende maneter.

Historien er også ganske underholdende, og jeg vil ikke spoile den, men alt jeg kan si er at du møter noen morsomme karakterer, og så avdekker du en stor konspirasjon som potensielt kan ødelegge eksistensen av alt, noe som egentlig ikke er så bra. Jeg liker virkelig at historien er så mystisk og at den fletter de to områdene sammen så effektivt. Det er også noen underholdende sideoppdrag som utfyller hovedhistorien godt. Alt i alt er historiefortellingen i Necrom helt i toppklasse.

Noen av de andre tingene som er lagt til i Necrom, er for det første en ny klasse, Arcanist, som har evner som passer med hele H.P. Lovecraft-temaet i utvidelsen. Klassen Arcarnist har, i likhet med de andre klassene, forskjellige evner som passer for dem som vil gjøre mye skade, helbrede eller ta imot juling, akkurat som de stereotype rollene i andre MMO-er. Hvis du vil gjøre skade, gjør du det på avstand og med magi. Healer-stien er ganske selvforklarende, og den mer nærkamporienterte kan ta imot juling, men likevel utdele en god del skade. Jeg løp for det meste alene og gikk skadeveien, noe som var ganske morsomt. Arcanist har et nytt poengsystem som heter Crux, som er poeng du sparer opp ved å slåss, og som du kan bruke på evnene dine for å gjøre mer skade. Det fungerer bra og er en spennende ny mekanikk som jeg håper kan implementeres i nye eller eldre klasser.

Du blir introdusert til Arcanist -klassen gjennom en av de to nye følgesvennene du finner i Necrom. Azandar er en kunnskapshungrig Redguard, og evnene hans utfyller den nye klassen på en oppfinnsom måte. Det er flott at en følgesvenn støtter en klasse på denne måten, noe som gjør den mer tilgjengelig og noe andre MMO-er kan lære mye av. I tillegg kan du også møte Sharp-as-Night, som er en mystisk argonier, de øgleaktige skapningene som også er med i de andre spillene i serien. Han sier ikke så mye, men jo mer han begynner å stole på deg, jo mer åpner han seg. Han passer fint inn i det mystiske temaet som Necrom er ute etter. Det er kult, og midt i blinken for meg.

Det finnes også en ny Raid, eller Trials som det heter i ESO. Jeg hadde ikke mye tid til å prøve det, og da jeg gjorde det, gikk det ikke så bra. Det fungerte imidlertid på samme måte som resten av utvidelsen, og til tross for noe gjenbruk var det spennende å se hvilke monstre som kom til å knuse gruppen din på 12 personer. Og det var akkurat det som skjedde. Det finnes også en verdensbegivenhet der du kan utfordre tre sjefer sammen. Så det er litt å gjøre og mye loot, hvis det er noe som frister. Mitt fokus var imidlertid på historien, og det var mye som skjedde i Trials, så mye at jeg trengte en guide for å komme meg gjennom det, så det er dessverre ikke lett tilgjengelig for en ESO-nybegynner som meg.

Grafisk har det ikke skjedd så mye i ESO på lenge. Alt er fint å se på, og Hermaeus Mora er også imponerende laget, men det hele begynner å se litt gammeldags ut. Det er nok uunngåelig med et så gammelt MMO som ESO, og en oppgradering av grafikken hadde ikke skadet. Musikken er imidlertid helt perfekt og støtter de to nye områdene på en god måte.

Når du kjøper en utvidelse i ESO, får du bare en brøkdel av det andre MMO-utvidelser tilbyr. Derfor er det også utrolig mange små utvidelser du kan kjøpe i spillet. Det er helt uoversiktlig, og mikrotransaksjonene er dumme her. Jeg har ikke snakket så mye om det i tidligere artikler, men ESOs system er forferdelig når det gjelder ekstrakjøp. Necrom er en relativt stor utvidelse sammenlignet med High Isles, som jeg så på for en stund siden. Det er mer innhold her enn tidligere, så hvis anmeldelsen min har fristet deg, er Necrom et godt sted å begynne.

Hvis du vil ha mer innhold, vil jeg foreslå at du leter på nettet, slik at du ikke kjøper noe som ikke lever opp til det du vil ha. Jeg kjøpte Necrom og hadde ikke behov for eller lyst til å kjøpe noe annet. Jeg er personlig en fan av atmosfæren i Necrom, og hvis du liker Morrowind, er det mer av det samme. Necrom er en god og innholdsrik utvidelse, der spesielt historien skinner, men foruten Crux -systemet og Arcanist -klassen hadde det vært fint med litt innovasjon i ESOs stadig voksende univers.