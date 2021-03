The Elder Scrolls V: Skyrim blir brettspill

Du ser på Annonser

Om du er gira på å spille mer The Elder Scrolls: Skyrim, så finnes gode muligheter til dette ettersom det har blitt sluppet til flere plattformer over flere generasjoner. Snart trenger du heller ikke elektrisitet for å kunne utforske Skyrim.

Modiphius har nemlig annonsert et Skyrim-brettspill som i følge opplysningene allerede er ferdigstilt. De kommer til å starte en crowdfunding-kampanje for å finansiere det på Gamefound, men har enda ikke bekreftet når denne starter. Dessverre er det lite detaljer om det enda, men teamet skriver at det er et episk kooperativt brettspilleventyr for 1-4 spillere.