The Elder Scrolls V: Skyrim har nå dedikerte skjermmoduser på Nintendo Switch 2

HQ

Da Bethesda endelig brakte The Elder Scrolls V: Skyrim til Nintendo Switch 2 i slutten av 2025, debuterte det i en tilstand som etterlot mye å ønske, noe som er litt skuffende siden spillet fyller 15 år førstkommende november... Utvikleren har imidlertid jobbet med å gjøre Skyrim bedre på Nintendos hybride etterfølgersystem, og i den forbindelse har det nå blitt delt en ny oppdatering som introduserer noen forbedringer til denne utgaven.

Som en del av Update 1.2, er den viktigste forbedringen inkluderingen av to nye skjermalternativer. Den ene kalles Prioritise Visuals og den andre Prioritise Performance, og som du forventer, får den ene spillet til å se penere ut, mens den andre gjør det jevnere. Vi blir ikke fortalt direkte hvordan oppløsningen endres mellom modusene, men vi blir fortalt at ytelsesinnstillingen fungerer ved 60 Hz og den visuelle ved 30 Hz, noe som betyr at vi bør forvente 60 fps og 30 fps spillforskjell mellom de to.

Ellers knuser oppdateringen massevis av feil og løser massevis av problemer som har plaget Switch 2-utgaven av den elskede tittelen, med de fullstendige oppdateringsnotatene som er beskrevet nedenfor.

Har du spilt Skyrim på Switch 2 ennå, og hvis ikke, gir denne oppdateringen deg lyst til å prøve det?