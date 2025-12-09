The Elder Scrolls V: Skyrim nå forbedret på Nintendo Switch 2

HQ

Det finnes kanskje fortsatt noen i spillverdenen de siste 15 årene som ennå ikke har spilt (eller i det minste prøvd) The Elder Scrolls V: Skyrim i en av de mange versjonene på tvers av tre generasjoner konsollmaskinvare, bærbare versjoner ikke inkludert. Men selv i dag, 14 år etter den opprinnelige utgivelsen, lanserer Bethesda en ny versjon av Skyrim, nærmere bestemt en for Nintendo Switch 2.

Som indikert i traileren, vil TES V Anniversary Nintendo Switch 2 Edition nå inkludere forbedrede lastetider, grafikk, innhold fra tusenvis av Creation Club-mods, de tre offisielle utvidelsene (Hearthfire, Dawnguard og Dragonborn) og den Nintendo-eksklusive pakken med den hylianske kappen, skjoldet og mestersverdet til vår Dovahkiin.

I tillegg er det bekreftet at denne Switch 2 Anniversary-versjonen av Skyrim vil være en helt gratis oppdatering for de som allerede eier spillet på Nintendo Switch. Ikke dårlig, ikke sant?

Du kan nå gå tilbake til The Elder Scrolls V: Skyrim, for første gang hjemmehørende på Nintendo Switch 2, og sjekke ut traileren nedenfor.