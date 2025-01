The Elder Scrolls V: Skyrim når nesten ny topp med 68 000 samtidige spillere på Steam

HQ

Bethesdas nå mer enn ti år gamle The Elder Scrolls V: Skyrim fortsetter å fascinere, og klarte til og med nesten å slå sin gamle rekord på Steam med 68 000 samtidige spillere. Dette er det høyeste tallet på mange år, og er bare en hårsbredd fra å slå den forrige toppen på 69 900.

Årsakene til det store antallet spillere er selvsagt mange, men ikke minst skyldes det at Special Edition-versjonen av Skyrim nylig var på salg med 90 % redusert pris. Noe som har lokket mange til nok en gang å utforske de nordlige områdene av Tamriel.

Det er bemerkelsesverdig at spillet, som opprinnelig ble lansert i 2011, fortsatt kan engasjere et så stort publikum og til og med nærme seg sine tidligere rekordnivåer. Man kan bare forestille seg hva som venter The Elder Scrolls VI, som fortsatt er i tidlig utviklingsfase, når det spillet blir utgitt. For det er tydelig at lidenskapen og interessen for serien fortsatt er på topp.

Spiller du fortsatt Skyrim fra tid til annen?