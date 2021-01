The Elder Scrolls VI påvirkes ikke av Todd Howards arbeid med Indiana Jones-spillet

Du ser på Annonser

En av de få konkrete detaljene vi fikk om Indiana Jones da det ble annonsert her om dagen var at Todd Howard er spillets Executive Producer. Men han er også involvert i både Starfield og The Elder Scrolls VI, hvilket har fått mange til å frykte at ventetiden på disse blir lengre.

Heldigvis har nå Bethesdas global communications-sjef Pete Hines kommentert saken på Twitter, og skriver følgende:

"Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news."

Så vi kan puste lettet ut. I 2021 blir det ti år siden vi sist fikk et ordinært The Elder Scrolls-spill, og vi lengter virkelig etter neste.