The Elder Scrolls VI sin PlayStation 5-skjebne er fortsatt ikke bestemt

Microsoft hadde såvidt rukket å annonsere at de har startet arbeidet med å kjøpe opp Zenimax og dermed Bethesda før folk selvsagt lurte på om dette ville si at Starfield, The Elder Scrolls VI, fremtidige Fallout-spill og slikt ville bli eksklusive til Xbox og PC. Selskapet svarte med den vage kommentaren at dette blir en avgjørelse som må vurderes for hvert enkelt spill, men det er tydelig at de helt klart ikke utelukker det.

For i et intervju med Kotakus Stephen Totilo svarer Xbox-sjefen Phil Spencer følgende på spørsmål om det fortsatt er mulig å tjene inn igjen de 7.5 milliardene uten å slippe The Elder Scrolls VI på PlayStation:

"Ja. Jeg vil ikke være for kort om det. Denne avtalen ble ikke gjort for å ta spill vekk fra en annen spillerbase som det. Ingen steder i dokumentasjonen vi satte sammen står det "Hvordan stopper vi andre spillere fra å få disse spillene?" Vi ønsker at flere personer skal ha mulighet til å prøve spill, ikke færre.

Når jeg tenker på hvor folk vil spille og antallet enheter vi har hatt, og vi har xCloud og PC og Game Pass og konsollbasen vår, trenger jeg ikke å bringe de spillene til andre plattformer enn de vi støtter for å få denne avtalen til å fungere for oss. Hva nå enn det betyr."

Spencer får det altså til å høres ut som om det i utgangspunktet ikke er nødvendig å bringe fremtidige Bethesda-spill til PlayStation 5 eller andre konsoller for å gjøre denne enorme kjøpesummen verdt kjøpet, men samtidig virker det helt klart som om Microsoft fortsatt ikke har bestemt seg engang. Det gir jo mening siden vi fortsatt ikke vet hvor godt verken Xbox Series-konsollene, PlayStation 5 eller Game Pass vil gjøre det fremover.