The Elder Scrolls VI vil ikke vises på flere år

Snart har det gått to år siden Bethesda bekreftet at The Elder Scrolls VI er på vei, og denne annonseringen var selvsagt så spennende for mange at de ikke fikk med seg at selskapet stadig gjentok at spillet er flere år unna. Derfor er det greit at både markedsføringssjefen og jeg gjentar det åpenbare.

Pete Hines har nemlig tatt til Twitter for å svare en person som spurte når vi kan forvente mer informasjon om The Elder Scrolls VI med denne enkle beskjeden:

"Det er etter Starfield, som du i grunn ikke vet noe om. Så om du kommer til meg for detaljer nå og ikke om flere år fra nå mislykkes jeg i å håndtere forventingene dine."

For de av dere som ikke husker det fra sommeren 2018 er Starfield romeventyrspillet Bethesda Game Studios, utviklerne av The Elder Scrolls-spillene, fokuserer på nå, og som de sa den gang vil det komme ut flere år før en oppfølger til Skyrim. Da sier det seg jo selv at det vil ta lang tid før vi får se noe nevneverdig fra The Elder Scrolls VI igjen også, så det er bare å smøre seg med tålmodighet.