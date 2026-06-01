The Emperor's Champions - Warhammer 40,000: Boltgun II Intervju med Auroch Digital

Warhammer 40,000: Boltgun er allerede et av de beste spillene vi har sett i mengden av titler som er utgitt i forbindelse med det dystre 41. årtusen, og et av de beste boomer-shooterne som har kommet ut de siste årene. Auroch Digital har derfor et visst press på seg når de skal lage oppfølgeren, men de er også veldig spente. Vi har snakket med Senior Audio Designer Matthew Walker og Principal Designer Matthew Bone om hvordan de har balansert det som fungerte i det originale spillet med å sørge for at spillerne får mye nytt å glede seg over. Ta en titt nedenfor, og sjekk ut demoinntrykkene våre av spillet her.

Q: Noe av det jeg likte aller best med det første spillet, var lyddesignet. Lydene fra våpnene, det viscerale blodet som sprutet på bakken; alt var fantastisk. Hvordan tar man det med seg inn i en oppfølger og forbedrer det uten å tråkke på det som fungerte før?

Walker: "Warhammer 40,000: Boltgun 2 tilbyr en lekeplass der man kan bryte noen teoriregler. Blandingen av de mest fremtredende lydelementene (våpen, fiender, blod osv.) trenger ikke å holde seg til "realistiske" standarder når de plasseres i rommet. Dette er et over-the-top lydbilde som lener seg enda hardere inn i sjangeren og epoken med oppfølgeren.

Det [lydbildet] er selvbevisst og vil at spilleren skal føle og tro 100 % på maktfantasien som følger med når man trer inn i rustningen til disse karakterene - miks-hierarkiet ble raffinert for oppfølgeren, slik at elementene kan slå litt mer gjennom."

Q: Nivådesignet har blitt forbedret i oppfølgeren, og kartene er mye enklere å følge nå. Hvordan oppgraderer dere det uten å bare bruke den klassiske gule malingen som guide?

Bone: "Takk! Vi er glade for å høre at du synes demonivåene er en forbedring i forhold til det originale Warhammer 40,000: Boltgun; dette er noe vi har jobbet hardt med i oppfølgeren, siden det var et område der vi fikk mange tilbakemeldinger fra spillerne.

Mye av det kommer fra iterasjon og spilltesting av den opprinnelige "blockout"-prototypen av et nivå, der vi virkelig forbedrer hvordan spillerne navigerer på nivåene, og prøver å glatte ut eventuelle problemområder. I kunstfasen legger vi vekt på aspekter som belysning, bruk av fremtredende landemerker og å få bestemte områder til å fange spillerens blikk eller se spesielt fristende ut. Jeg pleier å si noe ubehjelpelig vagt til grafikeren som jobber på et nivå, for eksempel "kan du få denne delen til å skille seg ut, siden spilleren må gå denne veien?" - og så jobber de med å få til noe som fungerer.

Det er alltid utfordrende, spesielt siden vi i Warhammer 40 000: Boltgun 2 også virkelig presser variasjonen og oppfinnsomheten i nivåene når det gjelder oppsett og mekanikk, noe som betyr at vi må komme opp med like oppfinnsomme måter å veilede spillerne på. Utover det har vi også tatt med navigasjonsveiledningsfunksjonen, som ble introdusert sammen med DLC for Warhammer 40,000: Boltgun. Den skal hjelpe spillerne hvis de står fast et sted."

Q: Hvordan har du utviklet fortellingen for Boltgun 2?

Bone: "Generelt prøver vi å holde de narrative aspektene lettere i Boltgun-spillene, eller i det minste sørge for at de ikke kommer i veien for spilleren. Når det er sagt, har vi et utrolig historieunivers å trekke veksler på når det gjelder Warhammer 40 000, og vi gjør det beste ut av det når det gjelder miljøfortellingen, fiendene og fraksjonene du kjemper mot, og spillets smak og tone.

Noe av det viktigste for oss i Boltgun 2 var å sørge for at fortellingen støttet opp om målet vårt om variasjon i spillet: å få spilleren til å besøke mange helt forskjellige miljøer og kjempe mot alle de fire Kaos-fraksjonene. Jeg er glad for at vi oppnådde det, med en veldig kul historie og en sentral antagonist som jeg gleder meg til at folk skal få se. Jeg er også glad for å kunne si at vi kommer til å ha flere mellomsekvenser i pikselkunststilen som spillerne elsket fra Boltgun 1. De ser helt utrolige ut."

Q: Var det noen gang en idé å beholde Malum som eneste hovedperson, men gi ham en annen klasse, eller hadde du alltid en Sister of Battle i tankene for Boltgun 2?

Bone: "Å legge til en ekstra spillbar karakter i spillet var en av de mest etterspurte funksjonene fra fansen av det originale Boltgun. Det passet også godt med et av hovedmålene våre for Warhammer 40 000: Boltgun 2, som var å tilføre mer variasjon til spillet.

Da vi skulle implementere den karakteren, så vi på flere faktorer, blant annet forespørsler fra spillere, populariteten deres i Warhammer-universet generelt, forskjellen i spillopplevelsen vi kunne skape, og til slutt hva vi trodde vi kunne utføre best. I tillegg er Sisters of Battle bare utrolig kule."

Q: Å spille som Nyra føles definitivt som en helt annen opplevelse enn som Malum, siden hastigheten hennes endrer spillet ganske mye. Er det vanskelig å balansere kampanjen rundt styrkene til de ulike spillbare karakterene, og hvordan sørger du for at begge er tilfredsstillende å spille?

Bone: "Det var definitivt vanskeligere enn å lage et nivå for én figur. Hopp var en utfordring - Nyra kan reise mye lenger enn Malum, noe som både er et problem for Malum som ikke når plattformene, men også for Nyra som når plattformer vi ikke trodde hun kunne nå, og dermed ødelegger nivåer.

QA-teamet vårt er spesielt dyktige til å finne nivåutnyttelser med Nyra som ikke ville vært mulig med Malum, noe som er både irriterende og utrolig nyttig. Generelt liker jeg imidlertid at karakterene har ulike styrker, noe som gir forskjellige utfordringer i spillet: Nyra kan kanskje hoppe lenger, noe som gjør noen hopp enklere, men Malum har sitt kjedesverd som kaster seg ut mot fiender, noe som gir ham stor mobilitet på en annen måte."

Q: Jeg la merke til at usårbarhetsalternativet er tilbake. Hva er beslutningsprosessen bak å legge til et slikt alternativ for spillerne?

Walker: "Tilgjengelighet er veldig viktig for teamet vårt hos Auroch Digital. Vi har stor tro på at spill er for alle, så vi prøver alltid å inkludere ulike tilgjengelighetsalternativer når vi har mulighet til det.

Du har kanskje lagt merke til at vi i tillegg til Invulnerability-modusen som fantes i det opprinnelige Boltgun, også har lagt til en Undying-modus i oppfølgeren. Med denne nye modusen får du en ny giv i form av litt ekstra helse når du når 0 i helse. Dette oppveide noe vi følte med Usårbarhet-modusen, der helse i bunn og grunn ble uten betydning."

Q: Med en ny hovedperson og forbedret nivådesign føles Boltgun 2 merkelig nok litt som hvordan Arkane utviklet Dishonored for oppfølgeren. Var det noen oppfølgere du så på da du laget Boltgun 2, som du ble inspirert av eller ønsket å etterligne?

Bone: "Jeg vil ikke si at det var noen spesifikke oppfølgere vi så på da vi utviklet Warhammer 40 000: Boltgun 2. Det var snarere en kombinasjon av tilbakemeldinger fra spillere og gjennomspillinger av andre Boomer Shooters fra den tiden. Det er også et erfaringselement i det, som i eksempelet ditt med Arkane. Etter å ha laget det første spillet er vi i en mye bedre posisjon til å finne ut hva som er et godt Boltgun-nivå, og deretter forbedre det."

Q: Hvor vilt har du lov til å gå med historien, siden både Malum og Nyra tar ned fiender som vanligvis er for tøffe for bare én Space Marine eller Sororitas?

Walker: "På grunn av tonen i spillet går vi litt utenfor realitetene i Warhammer 40 000-universet med Warhammer 40 000: Boltgun og oppfølgeren. Ting blir presset litt lenger for å gjøre dem morsommere og for å la spillerne leve i fantasien om å være en mektig Space Marine eller, i tilfellet Warhammer 40,000: Boltgun 2, en veteran Sister of Battle."

Q: Vi har kjempet mot mye kaos. Kunne du tenke deg å lage en DLC eller et komplett spill der vi møter Xenos i stedet?

Bone: "Kanskje! Men det er ikke noe som er planlagt for Warhammer 40,000: Boltgun 2 for øyeblikket."

Q: Hva er din favoritt blant de nye fiendene som introduseres i Boltgun 2?

Bone: "Jeg har en svakhet for Daemonettes. Da vi bestemte oss for at vi skulle ha med alle de fire Chaos-fraksjonene i Warhammer 40,000: Boltgun 2, visste jeg at vi måtte få dem med. De var en av de vanskeligste fiendene å få til, med sine enorme sprangegenskaper og et sikksakkende faseangrep, men teamet har gjort en flott jobb med å gi dem (skremmende) liv."

Walker: "For meg må jeg si noen av Nurgle-fraksjonen. De forbindes med sykdom og forfall, så det var veldig gøy å lage spesielt ekle, våte SFX-er for enhetene deres. Jeg hadde det spesielt gøy med Poxwalkers. De er klumpete zombielignende fiender med mutasjoner, byller og gapende sår, som kan gjenoppstå hvis de ikke blir drept for mye, og jeg prøvde å inkorporere alt dette da jeg lagde SFX-ene deres."

Warhammer 40,000: Boltgun II lanseres for Xbox Series X/S, PS5, PC og Nintendo Switch 2 i 2026.