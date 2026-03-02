The Eternal Life of Goldman er forventet å være 12-16 timer langt

HQ

The Eternal Life of Goldman fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet takket være den slående håndtegnede visuelle designen, men ifølge vår siste forhåndsvisning er det også et plattformspill, og det er ikke noe for sarte sjeler.

Det gjelder både vanskelighetsgrad og spillets lengde, der utvikleren Weappy forventer at en tradisjonell gjennomspilling vil ta mellom 12 og 16 timer, noe som er langt lenger enn mange sammenlignbare spill på dette området. I vårt eksklusive intervju sa produsent Andreas Schmiedecker følgende :

"Det er litt variasjon her, med tanke på ulike spillestiler (se på notater, finne hemmeligheter, lese alle dialoger), men en gjennomspilling vil sannsynligvis ta mellom 12 og 16 timer. Spillet er egentlig ikke designet for mange gjennomspillinger, det er en ganske styrt opplevelse med en komplett, selvstendig historie. Når det er sagt, krever noen av hemmelighetene, inkludert valgfrie områder, litt oppfinnsomhet og ganske forseggjorte handlingssekvenser for å låse opp. Så for de som velger å spille spillet om igjen og utforske det 100 %, vil det definitivt være ting å oppdage."

I tillegg er utfordringsnivået som vi opplevde under den nylige Steam Next Fest-demoen veldig tilsiktet, og derfor har spillet for øyeblikket én sentral vanskelighetsgrad som er designet for å gi en optimal og, ja, utfordrende opplevelse :

"Vi sikter for øyeblikket mot én balansert modus, men vi tar også aktivt inn tilbakemeldinger fra spillerne om vanskelighetsgraden fra demoen, og vil ta en beslutning for det fullstendige spillet."

Du kan lese hele intervjuet vårt her.