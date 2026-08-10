The Eternal Life of Goldman skinner i den nyeste traileren, men utgivelsesdatoen er fortsatt ikke offentliggjort

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Hvis du skulle lage en ønskeliste over ting du gjerne ville ha sett og hørt om som en del av THQ Nordic Showcase før helgen, ville listen kanskje blitt toppet av en fast utgivelsesdato for utvikleren Weappys « The Eternal Life of Goldman, et fantastisk actionplattformspill som har holdt på oppmerksomheten vår i flere år nå.

Hver gang en ny trailer for spillet blir delt, blir vi blendet av prosjektet, for så å bli litt skuffet når det mangler et lanseringsvindu – for ikke å snakke om en eksakt dato – og dette er nok en gang situasjonen etter THQ Nordic Showcase.

Ja, en ny trailer for spillet har dukket opp, som du kan se selv nedenfor, men den gir nok en gang ikke svar på spørsmålet vi alle har stilt oss. Det er ingen utgivelsesdato eller -vindu, bare en bekreftelse på planer om lansering på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 (med lansering på Game Pass fra dag én også).

Den gode nyheten er at spillet fortsatt ser fantastisk ut, og hvis du vil få en forsmak på hva det har å by på, er det en demo tilgjengelig via Steam. Men når det gjelder om du vil kunne oppleve hele spillet før slutten av 2026, begynner dette å se mindre og mindre sannsynlig ut. Men så er det jo snart Gamescom Opening Night Live!, så det er alltid håp...