The Eternal Life of Goldman-utvikler tar et hardt standpunkt mot generativ AI i spillutvikling

The Eternal Life of Goldman, det ambisiøse, håndtegnede plattformspillet fra utvikleren Weappy, er først og fremst kjent for sin nydelige, analoge kunststil. Det er en stil som får spillet til å se ut som om det er analogt og håndlaget, og det er fordi det er det.

Vi satte oss nylig ned med produsent Andreas Schmiedecker for å snakke om en rekke emner, og her bekreftet han i utgangspunktet at når det gjelder AI av en mer generativ smak, er akkurat det konseptet ganske inkompatibelt med spillet deres :

"Å bruke AI-verktøy for kunstproduksjon i dette spillet ville stort sett motarbeide hele ideen med å gjøre det på denne måten i utgangspunktet. Derfor var det egentlig ikke et alternativ for oss. Uansett hvordan teknologien utvikler seg akkurat nå, finnes det en plass og et publikum for håndlaget kunst," sier Schmiedecker.

I dybdeintervjuet går vi gjennom flere aspekter ved utvikling, design og den reisen teamet har vært på de siste årene.