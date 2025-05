Hva får du når du fyller blenderen med en del I Am Legend, en spiseskje The Last of Us, en dash Day After Tomorrow, og en teskje The Road? Vi får en herlig blanding av apokalyptisk drama og sci-fi-preget thriller, noe som er den beste måten å beskrive Netflix' miniserie The Eternaut.

Serien er produsert av et søramerikansk selskap, skuespillerne er argentinere, handlingen utspiller seg i Buenos Aires, og i pilotavsnittet møter vi en gruppe tenåringsjenter som midt i en dagstur på en seilbåt plutselig blir drept da de blir truffet av noe som ser ut som helt vanlige snøfnugg. Flakene er imidlertid ikke snø. Det er ikke frossent vann som faller til bakken som vanlig, men i stedet et svært effektivt og godt maskert masseødeleggelsesvåpen som "ser ut som snø", og som blir brukt til å utslette menneskeheten. Etter seilbåthendelsen følger vi Juan, Favalli, Lucas og Omar - fire eldre onkler som sitter i en kjeller og spiller poker når nedbøren begynner å slakte millioner.

Det er ingen direkte vitenskapelig logikk i hvordan den "giftige snøen" fungerer, men det gjør ikke så mye. Premisset fungerer godt.

Serien består av seks episoder, og tempoet er i begynnelsen svært lavt. Den typiske amerikanske dommedagspanikken i stil med World War Z eller War of the Worlds uteblir, i stedet tilbys vi et ganske intimt personportrett av en gjeng uvitende onkler. Det merkes at showrunner Bruno Stagnaro har latt seg roe ned i mange av nøkkelscenene, og at han ikke ønsker å bygge drama gjennom sjokkeffekter eller grafisk vold, men heller en slags primitiv angst midt i all uvissheten. Det fungerer godt, etter min mening. Til tider veldig godt. For å kunne bevege seg utendørs må man selvsagt beskytte seg mot den dødelige giftnedbøren, og som om ikke det var nok, viser det seg i episode fire at det ligger en større trussel bak angrepet, som viser sitt grusomme ansikt.

Det er befriende med en serie som ikke trenger å være overtydelig i sin dramatikk, men som kan ta seg god tid, la det være mellomrom og dvele ved nøkkelscener.

The Eternaut er etter min mening ikke noe mesterverk, og det finnes spennende passasjer som føles litt tynne, der karakterene og deres oppførsel ikke matcher den totale panikken som i hvert fall jeg ville opplevd hvis 80 % av menneskeheten døde etter en snøstorm mens jeg satt hjemme, med igjenbrettede dører og vinduer, uten strøm, vann eller mat. Jeg vil imidlertid si at The Eternaut er bedre enn 99% av alt Netflix har tilbudt det siste året, og er en serie som jeg, til tross for noen svakheter, synes du bør sjekke ut.