The Evil Within er gratis på Epic Games Store fra 19. oktober

Skrekklegenden Shinji Mikamis The Evil Within er endelig sluppet, og vi har samlet nok mot til å gi det en gjennomspilling. Her er anmeldelsen...

Resident Evil-skaperen vurderer spill i førsteperson. Eventyr i førsteperson tar deg ekstra tett innpå det som foregår i spillet, og mange mener derfor at skrekkspill i første person er blant de aller skumleste.