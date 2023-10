The Exorcist: Believer får digital premiere om to uker

HQ

Nå skjer det. Ikke en gang tre uker etter at den nye filmen The Exorcist hadde kinopremiere, er det nå klart at David Gordon Greens skrekkfilm slippes på digitale plattformer 24. oktober. Med andre ord akkurat i tide til Halloween, og dermed bare 17 dager etter at den hadde kinopremiere.

Vi vet at det var dyrt for Universal å kjøpe rettighetene til The Exorcist, og Believer har ikke akkurat overbevist under åpningshelgen. Verken når det gjelder kritikervurderinger eller inntekter, og spesielt ikke med tanke på hvor mye penger studioet har brukt på å kjøpe og lage den. Er dette medvirkende årsaker til at filmen får en tidligere digital lansering enn planlagt? Det er mulig.

Uansett er den morsom for alle oss som ikke har mulighet til å gå på kino, men heller vil se film hjemme i sofaen.

Skal du se Believer på kino, eller venter du heller på den digitale utgivelsen om to uker?