The Exorcist: Believer: kritisert av kritikere

HQ

Anmeldelsene av David Gordon Greens nye oppfølger til det mange anser som en av de mest ikoniske (og skremmende) filmene noensinne, The Exorcist, begynner å tikke inn - og de er ikke særlig positive. Vanity Fair beskrev den som gravrøveri og Los Angeles Times var ikke mye snillere i sin dom: "utmattende".

Collider var enig og gikk videre ved å påpeke hvor grunn denne oppfølgeren er, og BBC fordømte den som en "straight-to-streaming rip-off". Ikke akkurat musikk i ørene på Universal -ledelsen, med tanke på at de har punget ut mer enn 400 millioner dollar bare for rettighetene (ifølge The New York Times) til varemerket, og i skrivende stund har The Exorcist: Believer 41 på Metacritic.

Er du overrasket over den iskalde mottakelsen, og har du tenkt å se filmen på kino?