The Expanse - A Telltale Series avslørt av Life is Strange-folkene

Da Telltale Games ble "gjenopplivet" kunngjorde studioet at det lager The Wolf Among Us 2, så mange trodde nok at utviklerne bare ville fokusere på oppfølgere i starten. Dette viser seg å ikke være tilfellet.

Under nattens The Game Awards avslørte Telltale at de samarbeider med Life is Strange: True Colors-skaperne i Deck Nine for å lage det som enkelt nok kalles The Expanse - A Telltale Series. Som du sikkert forstår er spillet basert på Daniel Abraham og Ty Franck sine noveller og Amazon sin knallgode TV-serie.

Siden utviklerne i kjent stil ønsker å la valgene vi tar påvirke handlingen i historien inntar vi rollen som Camina Drummer når det oppstår et mytteri på Artemis. Deretter går turen til utkanten av The Belt og et par andre steder utenfor vi ikke har sett eller hørt mye om før.