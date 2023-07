The Expanse: A Telltale Series - De tre første episodene

HQ

Jeg har vært så heldig å få prøve episode 1-3 av Telltale sitt første spill siden gjenopplivingen, et spill basert på den populære serien The Expanse. Når det er sagt, føler jeg at det er på sin plass å begynne med en rask ansvarsfraskrivelse. Dette er min første interaksjon på noen som helst måte med The Expanse. Karakterene og omgivelsene er helt ukjente for meg. Derfor kommer jeg ikke til å kommentere eventuelle likheter med serien, eventuelle inkonsekvenser eller nye karakterer, men bare ta spillet for pålydende og snakke om hva jeg likte og ikke likte.

I motsetning til The Expanse er jeg kjent med Telltale Games' tidligere arbeid, først og fremst The Wolf Among Us og The Walking Dead, og jeg er en fan av disse spillene. The Expanse holder fast ved Telltales velprøvde strategi og kombinerer deres tegneserieaktige kunststil med en dypt gripende historie som tvinger spilleren til å ta noen tøffe valg.

Jeg synes at den lavteknologiske, dystre romalder-omgivelsene i The Expanse virkelig kommer til sin rett i Telltales tegnestil. Skyggefulle, tunge, mørke miljøer som man ofte finner i spillet, blir bare forsterket. Utforskningen blir uhyggelig og anspent når de tomhetslignende hjørnene på forlatte skip og romstasjoner bare brytes av flimrende nødlys og navigasjonsfyr. "Noe var her før, men er det fortsatt her?" var spørsmålet som gikk igjen i hodet mitt under hele gjennomspillingen.

Utforskning i nullgravitasjon - både i de nevnte romskipene og utpostene og i det kalde vakuumet i verdensrommet - er en sentral mekanikk i spillet, og jeg synes den er godt utført. Omgivelsene føles ekspansive, og karakteren beveger seg i akkurat passe fart, sakte nok til at det føles passende å drive gjennom rommet, men raskt nok til at det ikke føles kjedelig. Det er nok av hemmeligheter å oppdage i tillegg til hovedmålene i oppdragene, og spillerne vil bli belønnet for å gå inn i scavenger-tankegangen og lete etter rester der de finnes.

Det finnes også en rekke valgfrie gjenstander som kan hjelpe besetningsmedlemmene til å være vennlige mot deg når du tar på deg rollen som Camina Drummer, den tidligere nestkommanderende som har blitt kaptein, og som prøver å bygge relasjoner med besetningen og navigere i den nyvunne maktdynamikken, samtidig som du gjør det "riktige", enten det er basert på moral eller overlevelse.

For meg er disse gjenstandene det spillet handler om, og de er noen av de beste øyeblikkene i spillet. Å finne en sigar som lar deg bryte gjennom til den gretne gamle navigatøren Khan og endelig forstå hvorfor hun er så fjern og innesluttet. Noe så trivielt som tørkede soppflak utgjør en enorm forskjell i The Expanse, og var en motiverende faktor for at den unnvikende skipslegen åpnet opp for meg om sin besudlede fortid.

Dette er ikke et spill som skal gjennomføres på autopilot. Ved å følge med på karakterenes dialoger - i noen tilfeller til og med helt ubetydelige replikker - og ved å være utholdende i jakten på relasjoner til dem, vil du berike historien som fortelles, eksponentielt. I bunn og grunn føles det som om du virkelig blir belønnet for å anstrenge deg for å være en god kaptein, og dette er noe du må balansere mot de vanskelige avgjørelsene du noen ganger må ta for å holde mannskapet ditt i live.

Det er her jeg vil snakke om Telltales beslutningslogg - som alltid en kjærkommen funksjon i disse spillene. Ikke for å spoile, men som så ofte før kom jeg til å angre på noen av beslutningene mine, og The Expanse, som så mange andre Telltale-produkter, utmerker seg ved å sparke deg når du ligger nede (på best mulig måte).

Etter hver episode ble jeg konfrontert med alle mulige avgjørelser fra gjennomspillingen min, sammen med prosentandelen av andre spilleres valg og andre mulige utfall. Det er ingenting som får en vanskelig avgjørelse til å føles verre enn å få den gnidd i ansiktet med hvor mye bedre det kunne ha gått, og det er nettopp det som er magien med Telltale-spill - jeg ville ikke gå tilbake og gjøre ting annerledes.

Jeg hadde tatt en avgjørelse, disse avgjørelsene hadde konsekvenser, og det er disse konsekvensene som gjør gjennomspillingen min til nettopp min gjennomspilling. Jeg ville ikke gått tilbake og endret på dem for alt i verden, og det å ta med seg seirene og tapene inn i fremtidige kapitler er det som bidrar til å forme den Camina Drummeren jeg spiller som.

Apropos å gå videre, så har foreshadowingen i dette spillet virkelig potensial. Noen av de beste karakterene, spesielt fiender, er de som vi kjenner nærværet til lenge før vi møter dem ansikt til ansikt. I The Expanse ble jeg sittende med tanker om Captain Toussaint og Anderson Dawes på grunn av deres tilstedeværelse både innad og utad i verden, og utsiktene til å møte disse karakterene i fremtidige episoder er spennende.

The Expanse I Star Trek, med sin skranglete sci-fi-overlevelsessetting som passer perfekt sammen med den dystre kunststilen og den valgdrevne fortellingen i Telltale Games.

Camina Drummer er den perfekte karakteren til å navigere i denne verdenen; en mangelfull, hjemsøkt og fremfor alt håpefull person. Det viktigste er kanskje at hun ikke starter som kaptein, hun er ingens helt. Akkurat som oss spillere, prøver hun bare å ta de beste beslutningene hun kan mellom å gjøre det rette og å sikre at mannskapet overlever. Det er det fine med The Expanse: A Telltale Series, og jeg gleder meg til å se hvordan de resterende episodene avslutter historien.