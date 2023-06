The Expanse: A Telltale Series' historietrailer lover drama

HQ

Vi er allerede inne i juni, og jeg har nyheter til deg hvis du trodde at 2023 allerede har levert noen toppspill. Denne måneden er fylt med svært lovende spill som Street Fighter 6, Diablo IV og Final Fantasy XVI, så det er forståelig at noen titler har unngått å lanseres i sommer for enhver pris. Det nye Telltale Games er imidlertid ikke redd for konkurranse, ettersom den første episoden av The Expanse: A Telltale Series lanseres 27. juli. Jeg kan på en måte forstå den selvtilliten etter å ha sett dagens historie-trailer, for den får det til å virke som om vi har en dramatisk historie i vente der valgene våre noen ganger får alvorlige konsekvenser.