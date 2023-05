The Expanse: A Telltale Series starter i juli

HQ

Telltale har offisielt kunngjort at deres nyeste narrativtunge tittel, The Expanse: A Telltale Series, lanseres i sommer. Spillet starter med sin første episode, som er planlagt å debutere 27. juli på PC, PlayStation og Xbox-konsoller.

Når denne episoden har kommet, vil Telltale lansere de resterende fire episodene hver fjortende dag, noe som betyr at det vil ta åtte uker før hele historien er utgitt.

Alle som ønsker å forhåndsbestille spillet vil også kunne gjøre det fra 1. juni 2023, med alle forhåndsbestillere som får 24-timers tidlig tilgang til spillet, og med de som tar tak i den større Deluxe Edition også være kvalifisert for DLC som vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Når det gjelder historien til denne tittelen, er sammendraget som følger: "Spillerne tar på seg rollensom

av Camina Drummer (spilt av skuespillerinnen Cara Gee i både spillet og TV-serien), XO for en

scavenger mannskap på jakt etter en mystisk skatt på kantene av The Belt. Som Drummer

må spillerne forholde seg til en blanding av mektige personligheter, ta oppgjør med et blodig mytteri, utforske

steder hinsides Bæltet og, frem for alt, træffe vanskelige beslutninger som vil afgøre Artemis-besætningens skæbne.

Artemis' mannskap. Undersøk skipsvrak, bruk magnetstøvler for å gå på vegger og tak, og bruk Zero-G

thrustere for å flyte gjennom deler av skip og det åpne verdensrommet i den største og mest oppslukende

oppslukende utforskningen av noe Telltale-spill til dags dato."