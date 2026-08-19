The Expanse: Osiris Reborn beskriver konsekvensene for handlingen og spillernes valg

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Spill forteller oss ofte at valgene våre betyr noe i dag, men ofte kan disse valgene kokes ned til et godt eller dårlig valg, eller de har bare betydning for umiddelbare konsekvensene av beslutningen din. Forgrenede fortellinger er vanskelige å få til, men Owlcat Games – utvikleren bak « The Expanse: Osiris Reborn – sørger for at vi skal merke effekten av valgene våre gjennom hele spillopplevelsen.

I et nytt blogginnlegg deler Owlcat Games i hovedsak de største valgene inn i tre hovedkategorier. Det er beslutninger som former historien, de som former følgesvennene dine, og valgene som knytter deg til eller ødelegger forholdet ditt til de store fraksjonene. Owlcat bruker et eksempel fra betaversjonen av « The Expanse: Osiris Reborn for historiebeslutningene. I betaversjonen ser vi at leiesoldater har fulgt oss tilbake til Pinkwater 4 og truer med å rive stasjonen i stykker for å ta oss med seg. Velger du å kjempe, begynner situasjonen på stasjonen å gå fullstendig av sporet. Unngår du kampen, unngår stasjonen tap av menneskeliv.

Det kan få det til å høres ut som om det siste alternativet er det enkle, gode valget, men Owlcat ønsker ikke å redusere ting til svart-hvitt-beslutninger. Ta for eksempel Polly. Hun er vår yngste besetningsmedlem og en lettpåvirkelig belter, og ønsker å skape sin egen vei i solsystemet. Det finnes ikke noe riktig eller galt valg å ta når det gjelder henne, men på et tidspunkt i spillet gir du henne en mentor som vil endre hennes rolle i oppdragene, dialogen hennes og til og med utseendet hennes.

Karakteren du spiller er også av avgjørende betydning i * The Expanse: Osiris Reborn*. Opprinnelsen din former dine første veier og forbindelser, men det finnes ikke én arketype som definerer hvordan du vil spille gjennom hele spillet. Du kan være en jordboer som sympatiserer med Beltet, eller en marsboer som vender seg mot sine egne.