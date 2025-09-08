The Expanse: Osiris Reborn er "omtrent like lang som Clair Obscur: Ekspedisjon 33"

HQ

Mens Mass Effect sannsynligvis kommer til å få oss til å vente til 2029 for å komme tilbake, har vi to kommende sci-fi-action-RPGer å se frem til i Exodus og The Expanse: Osiris Reborn. Sistnevnte bærer sin Mass Effect-inspirasjon på ermet, men Owlcat Games sammenlignet det også med en annen type RPG når det gjelder spilletid.

I samtale med Wccftech avslørte spilldesigndirektør Leonid Rastorguev at RPG-lengden ville være "omtrent lengden på Clair Obscur: Ekspedisjon 33." Det betyr omtrent 20-30 timer med direkte historieinnhold, men mye mer hvis spillerne er villige til å engasjere seg i alle sidehistoriene som er tilgjengelige.

Det virker ikke som om det er mye annet fra Clair Obscur: Expedition 33 har inspirert The Expanse: Osiris Reborn, ettersom Mass Effect ser ut til å være den viktigste inspirasjonskilden. Videre i intervjuet ser vi Rastorguev snakke om hvordan følgesvennene vil bli formet på samme måte som i Mass Effect. Spesielt snakket han og spilldesignprodusent Yuliya Chernenko om selvmordsoppdraget fra Mass Effect 2, og om å bruke den tankeprosessen på alle oppdragene.

"Det er der vi ønsker å skille oss fra andre spill i samme sjanger, for selv om du tar med deg to følgesvenner, sitter ikke de andre bare uvirksomme på skipet. De prøver å gjøre nytte for seg. De kontakter deg over radioen for å gi deg noen råd. De kan til og med dukke opp på et bestemt sted i oppdraget, eller de kan ha en bestemt rolle i oppdraget. Du må tildele dem denne rollen slik at de har andre ting å gjøre under oppdraget", sier Rastorguev.

The Expanse: Osiris Reborn er under utvikling for PC, Xbox Series X/S og PS5.