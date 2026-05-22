The Expanse: Osiris Reborn omstøper mannlig hovedperson etter tilbakemeldinger fra spillerne

Ingen måte å finne ut at du har mistet en jobb på er som å høre at det ble bestemt av Steam Community-medlemmer, ikke sant? Det er tilfellet for stemmen til den mannlige hovedpersonen, og den kvinnelige hovedpersonens tvilling J i The Expanse: Osiris Reborn. Spillets utvikler, Owlcat Games, bestemte seg for at det var på tide å gå hver til sitt og finne en ny stemmeskuespiller til rollen, etter tilbakemeldinger fra spillerne.

Disse tilbakemeldingene kommer som en del av spillets lukkede betaversjon, som lot spillerne få oppleve noe av det sci-fi-rollespillet har å by på. Det er ikke nødvendigvis noe galt med at den kvinnelige hovedpersonen rett og slett høres bedre ut i et spill som The Expanse: Osiris Reborn. Noen foretrekker tross alt Jennifer Hales opptreden fremfor Mark Meers i Mass Effect-spillene. Det ser imidlertid ut til at Owlcat erkjente at dette ikke bare var en preferanse, men en svakhet på prestasjonssiden.

"Mens stemmeskuespilleren for den mannlige hovedpersonen og J la ned mye godt arbeid, følte de seg mindre uttrykksfulle enn vi ønsket. På grunn av dette endrer vi stemmene til den mannlige hovedpersonen og J," står det i svaret på tilbakemeldingen på Steam.

Dette er ikke det eneste arbeidet Owlcat legger ned frem til lanseringen av spillet. Flere animasjoner vil bli laget for ansikts- og kroppsbevegelser, slik at karakterene føles mer levende. I tillegg kommer det til å bli en fullstendig omarbeiding av "spør"-systemet, nye kamprop, en endring i fortellingens tone og konsistens, samt et omarbeidet dekningssystem. Vi har ennå ikke en utgivelsesdato for The Expanse: Osiris Reborn, så det er mulig at dette arbeidet kan skyve tilbake Owlcats planer, men uten en fast dato låst, står utvikleren fritt til å leke med hvilke vinduer de ønsker i fremtiden.