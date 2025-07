The Expanse: Osiris Reborn utviklere er glade for å se Mass Effect-sammenligninger

HQ

Som en av de travleste RPG-utviklerne akkurat nå, har Owlcat Games mye på tallerkenen. Utenom å utforske nye områder av Warhammer 40,000 40,000-universet, er uten tvil det mest spennende prosjektet utvikleren har stilt opp, det nye tredjepersons RPG-settet i The Expanse-universet.

Siden avsløringen av The Expanse: Osiris Reborn har Mass Effect-sammenligningene kommet raskt og varmt, og Owlcat ser ikke ut til å ha noe imot dem i det hele tatt. I et nylig intervju med Polygon sa Osiris Reborns kreative direktør Alexander Mishulin følgende :

"Først av alt, [vi føler oss] ydmyke [av sammenligningene]. Mass Effect er en stor inspirasjon for oss fordi det er et ikonisk spill for [Xbox 360-generasjonen], og mange av [Owlcat]-teamets medlemmer spilte det i sin ungdom. Vi er inspirert av det. Noen [folk] begynner å lage spill fordi de så [Mass Effect] og ble inspirert og bestemte seg for at de ville gjøre noe lignende, eller bare lage spill, for å leve av det. Så det er umulig å benekte at Mass Effect har hatt stor innvirkning på oss som spillutviklere."

Vi bør imidlertid ikke tenke på det som en direkte kloning av Mass Effect-spillene, til tross for at det er et sci-fi-rollespill. "På den annen side er det et Owlcat Games-spill, og det er forskjellig [fra Mass Effect] på mange måter", sier Mishulin. "For det første lager vi historien vår litt annerledes. Vi tar flere valg og gir flere konsekvenser, og vi vil sørge for at dette spillet fortsatt har mange av dem, med mye handlekraft."

Med tanke på at det første Mass Effect kom ut for nesten 20 år siden, er det nok på tide med litt innovasjon på formelen. Mishulin forklarte også at karakterens opprinnelse vil ha mye mer å si, og sa at avhengig av hvilken karakter du lager i starten av spillet, kan du møte et innbydende eller uvelkomment miljø på forskjellige planeter.