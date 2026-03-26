The Expanse: Osiris Reborn viser frem følgesvenner i skikkelig Mass Effect-stil

Med The Expanse: Osiris Reborn hopper Owlcat Games fra sine isometriske, ovenfra og ned RPG-tradisjoner til et tredjepersons sci-fi RPG-skytespill. Så snart du ser det, er det lett å sammenligne det med Mass Effect, og Owlcat vet dette. Dette betyr at det er press på å lage noen minneverdige følgesvenner.

Som PC Gamer bemerker i sin artikkel som dekker mye av spillets følgesvenner, er disse karakterene mye mer avhengige av distinkte personligheter enn kule fremmede ansikter og funksjoner. Det er innstillingen til The Expanse for deg. Fra biffete soldater og ekspertinfiltratører til en identisk tvilling av din egen spillerkarakter, det er fortsatt en stor mengde variasjon blant menneskene du tar med deg på eventyrene dine.

Følgesvennene er imidlertid mer enn bare dekorasjoner på skipet ditt, og de har sine egne sideoppdrag som du kan gå på, der du kan gå dypere inn i karakterene deres og mysteriene de bærer på. I tillegg til å slå av en prat på observasjonsdekket, har disse karakterene også sine egne unike roller i kamp, og de benytter seg av spesielle evner kjent som Exploits for å vise hva de kan på slagmarken.

