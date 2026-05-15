The Expendables sagaen skal utvides med en "kvinnedrevet utvidelse" kalt Expendabelles

The Expendables kommer snart tilbake, men ikke på den måten du kanskje forventer. Etter fire kapitler med Sylvester Stallone i førersetet og med Jason Statham i hovedrollen, som tok over som hovedrolleinnehaver i den kritikerroste Expend4bles, vil sagaen snart vokse videre med et prosjekt som ble utforsket flere år tidligere.

Etter premieren på den første filmen ble det forsøkt å lage et kvinneledet alternativ, men det endte med å bli skrinlagt da skaperne ikke helt klarte å forstå hvorfor det var nødvendig med et rent kvinnelig team i narrativ forstand - men nå har de tydeligvis funnet en løsning, ettersom prosjektet er tilbake i utvikling.

Ifølge The Hollywood Reporter er en film kjent som Expendabelles på vei og vil være en opprinnelseshistorie som er "satt på slutten av 1990-tallet under høyden av Y2K-era spenning og geopolitisk usikkerhet." Det sies å være et "reimagined project" basert på den opprinnelige ideen, og ifølge folkene bak filmen vil den by på en "stilisert, actiondrevet filmbegivenhet designet for å utvide franchisens mytologi, samtidig som den står stødig på egne ben."

Expendabelles vil bli produsert av Eclectic med støtte fra Lionsgate, og bortsett fra å navngi noen forskjellige produsenter og ledere, venter vi på å høre mer om rollebesetningen og hvem som skal styre prosjektet kreativt bak kameraet.