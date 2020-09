The Falcon and The Winter Soldier utsettes til neste år

Du ser på Annonser

En av de helt store eksklusive seriene som er på vei til Disney+, og som er en avgjørende del av Marvels fjerde MCU-fase, er The Falcon and The Winter Soldier, en ny serie hvor Anthony Mackie og Sebastian Stan vender tilbake som de to titulære rollene i en serie som foregår etter Avengers: Endgame.

Det har hele tiden vært meningen at serien skulle komme i år, men nå later det til at det ikke blir tilfellet. CNET har nemlig lagt merke til at Disney nylig oppdaterte applikasjonen, og nå står det "Coming 2021" i stedet.

Det finnes ingen offisiell uttalelse, men det kommer nok snart. Nedenfor finner du et bilde av det.