The Falcon and The Winter Soldier-trailer minner om klassisk Marvel

Etter litt om og men ble det altså WandaVision som fikk æren av å markere starten på Disney og Marvel sitt nye serie-fokus, og meningene var helt klart delte etter de første episodene. En av grunnene til dette er at historien til Vision og Wanda har vært ganske annerledes enn det vi er vant til i filmene, men det samme kan tilsynelatende ikke sies om den neste serien som kommer.

For som forventet var ikke Marvel redd for å bruke et tosifret antall millioner kroner på en ny trailer fra The Falcon and The Winter Soldier under nattens Super Bowl, og denne får det virkelig til å se ut som om duoen vil ut på et eventyr filmuniverset verdig. Dermed er i alle fall jeg klar for å se første episode på Disney+ den 19. mars. Hva med deg?