Nok et spill bekreftes å ha premiere samme dag som Xbox Series X og S, og listen over rollespill til den nye generasjonen vokser. Neste i rekken er utvikleren Tomas Sala samt utgiveren Wired Productions som bekrefter at actionrollespillet The Falconeer også lanseres den 10. november.

Aktuelle plattformer er PC, Xbox One og Xbox Series - med støtte for 4K-grafikk i 60 fps og Smart Delivery. Sjekk ut den ferske traileren nedenfor.