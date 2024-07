The Falconeer er denne ukens gratis Epic Games Store-tittel

HQ

I går var uavhengighetsdagen i USA, og det ser ut til at Epic Games Store bestemte seg for at det var det perfekte øyeblikket å gi ut The Falconeer gratis på plattformen.

Selv om du kanskje ikke rir på en skallet ørn i The Falconeer, får du en stor fugl til å krysse spillets flere kampanjer, og en stor pistol som du kan skyte ned fiendene dine med. Det er et enspiller-eventyr laget av en soloutvikler i 2020, og vi likte det ganske godt i vår anmeldelse.

Som med de fleste gratisspill i Epic Games Store, har du en uke på deg til å gjøre krav på The Falconeer, så hvis det høres ut som din type tittel, kan du hente det her.