Med start den 5. august kommer alle som vil til å kunne skaffe seg utvidelsen Edge of the World til indiespillet The Falconeer. I dette tillegget økes leveltaket fra 20 til 24, det kommer tre tre nye mini-kampanjer (med ni oppdrag totalt) samt at vi får teste nye klasser og nye våpen mens vi svever avgårde på våre enorme ørnekompanjonger. Du kan se en trailer for Edge of the World nedenfor.