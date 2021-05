The Falconeer flyr inn på PS4, PS5 og Switch i august

Du ser på Annonser

Til tross for å være ett av få spill som ble lansert samtidig som Xbox Series forsvant Tomas Sala sitt The Falconeer raskt fra rampelyset. Vi får se om det får litt mer oppmerksomhet om tre måneder.

For Sala avslører at The Falconeer vil slippes på PlayStation 4, PlayStation 5 og Nintendo Switch den 5. august. Nærmere bestemt er det en utgave kalt The Falconeer: Warrior Edition som vil inkludere alt av utvidelser (til og med den kommende Edge of the World), en forbedret opplæringsdel og nyinnspilt stemmeskuespill.