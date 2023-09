The Fall of the House of Usher lover bloddryppende spenning

Det ville ikke vært en uhyggelig sesong uten en Mike Flanagan-skapt skrekkserie på Netflix, og i 2023 er det heldigvis nettopp det vi får igjen. I år heter serien The Fall of the House of Usher, og er basert på Edgar Allan Poes verker.

Handlingen bak serien er at en gjeng rike, men hensynsløse søsken får i oppgave å overleve når en mystisk kvinne fra fortiden deres vender tilbake og begynner å hevne seg ved å drepe dem en etter en.

Som du kan forvente, ser denne serien ut til å bli både foruroligende og spennende, og forhåpentligvis blir den bare én av mange nye, skumle serier som kommer på Netflix i løpet av oktober.

Se traileren for The Fall of the House of Usher nedenfor, før serien har premiere 12. oktober 2023.