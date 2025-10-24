The Fantastic Four: First Steps får Disney+-debut i november

HQ

Det har allerede gått tre måneder siden den siste Marvel Cinematic Universe -filmen gjorde sin ankomst på kino. På grunn av hvordan Marvel Studios -kalenderen til slutt har formet seg, kom alle de tre planlagte kinofilmene i midten av juli, og vi vil ikke få en annen før minst juli 2026 når Spider-Man: Brand New Day debuterer.

Det er unødvendig å si at Marvel fans må rasjonere filmene de får i det siste, og dette inkluderer The Fantastic Four: First Steps. Den nyeste filmen har vært ute i det fri i noen måneder, og hvis du ikke gikk på kino og så den på det store lerretet - noe det tilsynelatende ikke var så mange som gjorde, hvis man skal dømme etter innspillingene på 521 millioner dollar, en brøkdel av hva Marvel pleide å tjene - vil du snart kunne oppleve introduksjonen av Marvels First Family hjemme fra sofaen.

Datoen for strømming av filmen på Disney+ har blitt avslørt, og The Fantastic Four: First Steps kommer til tjenesten den 5. november. Om mindre enn to uker kan du se filmen som vi anmeldte i sommer.

Har du tenkt å se The Fantastic Four: First Steps på Disney+?