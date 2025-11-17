The Fantastic Four: First Steps mister førsteplassen på Disney+ etter en uke

HQ

Da The Fantastic Four: First Steps kom på kino, føltes det som om den i stor grad ble overskygget av debuten til DCU og Supermann. Nå har Marvel-filmen funnet veien til Disney+, og nok en gang er det en annen film som tar rampelyset fra den.

Ifølge FlixPatrol (via GamesRadar) har The Fantastic Four: First Steps bare eksistert på Disney+ i en uke, men allerede nå går seerne over til en ny film. Nemlig Freakier Friday. Oppfølgeren til kultsuksessen fra 2003 med Lindsay Lohan og Jamie Lee Curtis i hovedrollene dominerer strømmetjenesten akkurat nå, og har rast til topps siden lanseringen 12. november.

I likhet med First Steps gikk Freaker Friday også på kino før den ble lansert på strømmetjenesten, men den spilte ikke inn like mye penger som Marvel-suksessen, noe som kanskje tyder på at folk var mer villige til å vente med å se oppfølgeren på en mindre skjerm. Uansett ser det ikke engang ut til at Marvel kan holde en topplassering på Disneys egen strømmetjeneste, noe som viser at problemene kanskje fortsetter for den en gang så store franchisen.