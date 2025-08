The Fantastic Four: First Steps ser et fall på nesten 70 %, men Den nakne pistol åpner sterkt på kino

HQ

Nok en helg er over, nok en gang er det tid for å se på hvem som var de største vinnerne og taperne på kino. Til tross for positive anmeldelser og en stjernespekket rollebesetning ser det ut til at Marvel fortsatt ikke klarer å holde på publikum etter en bombastisk åpningshelg med The Fantastic Four: First Steps.

Fra Box Office Mojo kan vi se at filmen spilte inn 40 millioner dollar i USA den siste helgen, et fall på 66 % fra åpningshelgen. Dette er ikke det verste fallet Marvel har sett i andre helg, ikke engang det verste i år, men med tanke på at DCs Superman fikk et fall på 53% i sin andre helg, føles det som om pendelen kan være i ferd med å svinge over til det nyere, lysere tegneserieuniverset.

Likevel har The Fantastic Four: First Steps nå samlet 368 millioner dollar over hele verden, noe som betyr at den ved slutten av løpeturen sannsynligvis vil ha overgått totalsummen for Captain America: Brave New World og Thunderbolts*.

Andre steder på billettkontoret fikk Den nakne pistolen en åpning på 28,5 millioner dollar, og fikk en av de største komedieåpningene i USA dette tiåret. Også den nye animasjonsfilmen The Bad Guys 2 åpnet med 44 millioner dollar på verdensbasis, og har en lang vei å gå hvis den vil ta igjen originalfilmen som tjente 250 millioner dollar.