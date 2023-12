HQ

Det er ingen enkel oppgave å skille seg ut i dagens FPS-klima. Visst er det mulig å fylle spillet ditt med gimmicky moteord eller generelle rariteter, men med tanke på hvor utrolig tøff konkurransen egentlig er, er det få spillere i dag som ikke ville gjennomskuet noe slikt. Da Battlefield-veteranen Patrick Söderlund og en gruppe gamle kolleger grunnla det Stockholmsbaserte studioet Embark, var tanken å prioritere et historiedrevet PVE-spill med episke monsterkamper og 70-tallsduftende funky design. Arc Raiders har siden gått fra å være et spennende konsept til å bli et av Gamereactors mest etterlengtede storspill, men før vi får sjansen til å bli kjent med den verdenen, har Embark nå benyttet anledningen til å lansere The Finals, som på mange måter kombinerer det som gjorde Battlefield til en av verdens mest populære spillserier.

Opplegget er enkelt, i hvert fall på papiret. Tre lag med tre spillere på hvert lag deltar i en slags virtuell superfinale der det gjelder å finne, stjele og forvalte penger. Kampene er basert på Capture the Flag-ideen, der man skal finne, stjele og bære en bestemt gjenstand til en bestemt posisjon og deretter forsvare og angripe hverandre. I The Finals handler det om virtuelle penger i form av glitrende gullmynter, og for alle lagene gjelder det å få tak i så mye bytte som mulig og putte det inn i en Cashout-maskin. Det laget som har mest penger når spillet er over, vinner.

En av de store snakkisene under betatestingen av denne tittelen, samt lanseringen av det endelige spillet, er den massive ødeleggelsen i sanntid. Embark har gått tilbake til ideen om å kunne ødelegge alt du ser på kartet, noe som var et sentralt aspekt i mange av Battlefield-spillene. Hvis et motstanderlag sitter i en bygning, er det fullt mulig å enten sprenge gjennom veggene eller sprenge hele bygningen, avhengig av tid, materialer og prioriteringer. Fordi kampene er raske, er tempoet høyt, og det gjelder å henge med i alt som skjer. The Finals er høytflyvende og eksplosivt som ingenting annet i denne sjangeren, og det tok meg flere kvelder å få grep om spillmekanikken. Det å kunne bruke horisontale (og vertikale) ziplines, bruke beskyttelsesskummet som er en viktig del av nesten hver eneste kamp, den smidige healingpisken, eksplosivene og alt derimellom er ikke noe som kom naturlig for meg, men måtte virkelig innarbeides. Jeg vil imidlertid ikke prøve å få det til å høres ut som noe negativt. Tvert imot. Jeg setter selvfølgelig pris på at Embark har gjort sitt ytterste for å tilby noe unikt her, og selv om det er mulig å se likheter med blant annet Battlefield, Overwatch, Fortnite og Apex Legends, er The Finals svært originalt.

Her er det tre forskjellige karakterklasser som er merket "Light", "Medium" og "Heavy", og avhengig av hvordan du ønsker å forme spillestilen din, velger du selvfølgelig en karakter som passer deg best. Jeg har hovedsakelig spilt som "Heavy" fordi jeg egentlig ikke er en bevegelsesspiller og mangler refleksene til den mer ungdommelige, livlige delen av Embarks' stadig voksende publikum. I løpet av betafasen prøvde mer enn 7,5 millioner spillere The Finals, og etter hva jeg kunne se den gangen, var de aller fleste både fornøyde og imponerte, noe som nå etter lanseringen av det ferdige produktet har gjort at det aldri er vanskelig eller tidkrevende å finne en kamp å hoppe inn i. Tvert imot er det lynraskt å finne en kamp å spille. Tvert imot er det lynraskt, og jeg har opplevd svært få serverproblemer i løpet av mine kvelder med The Finals.

Jeg spilte betaversjonen (både den lukkede og åpne) mye, og selv om jeg foretrekker klassen "Heavy", er det merkbart nå som The Finals har nådd "gullstatus" at utviklerne har senket tempoet litt, noe jeg synes er synd. The Finals føltes litt raskere og mer responsivt i betaversjonen, mens det nå virker litt tregere. Fortnite har i det siste gått samme vei når det gjelder "bevegelse", mens Call of Duty: Warzone har gått i motsatt retning. Jeg tror tanken med langsommere bevegelser og tempo generelt er for å passe bedre til nye spillere og ikke skape "skill gaps" på samme måte som i Warzone (1), men jeg vil nok si det motsatte i tilfellet The Finals. Derfor håper jeg inderlig at Embark øker tempoet litt, igjen, slik at det føles mer som det gjorde i betafasen. Jeg håper også at de legger til en ren battle royale-modus med plass til 50 eller flere spillere. Objektbasert flerspiller som "Cashout" eller mer tradisjonell "Capture the flag" kan definitivt være gøy, men jeg foretrekker mer ensporede dødskamper til slutt, der det stort sett bare handler om å drepe og ikke bli drept.

Hvis det er noe Embark virkelig skal ha ros for, er det hvordan ødeleggelsen fungerer og bidrar med en herlig dynamikk i kampene som verken Warzone, PUBG, Fortnite eller Apex Legends kan konkurrere med. Med tanke på at for eksempel Bad Company nå har fylt 15 år og allerede i 2008 inneholdt sanntidsødeleggelse i miljøene, føles det ærlig talt ganske rart at det ikke er en selvfølgelig del av spill som Call of Duty: Warzone, PUBG eller Battlefield 2042. Spesielt etter å ha stiftet bekjentskap med The Finals og innsett hvor ekstremt tilfredsstillende det egentlig er å sprenge hele vestfløyen av bygningen der fiendelaget samler inn en masse penger, slik at de blir fullstendig avslørt og lagkameratenes snikskytterild kan desimere dem til virtuell konfetti. Jeg har sett kamper der hele skyskrapere har blitt ødelagt, selv om spillet er et av de flotteste i sjangeren.

Embark jobber i Unreal Engine 5 og har dynket The Finals i en estetikk som føles som om den i stor grad er hentet fra Mirror's Edge. Dette har selvfølgelig mye å gjøre med art-teamet hos Embark, inkludert Dice-veteranene Robert Sammelin og multitalentet Andrew Svanberg Hamilton, som har gjort en strålende jobb med designet. The Finals ser virkelig ut som sin egen greie uten å se for aparte ut, og den skandinaviske stilen ligger som et fint teppe over hele produksjonen. Lyden er også god. Veldig bra. Dices tidligere lydregissør Andreas Almström leder nå lydteamet hos Embark, noe som merkes her. The Finals har den detaljerte, omfattende og bombastiske lyden som Battlefield pleide å ha, men som mangler i dag. Det flyter også fint enten jeg spiller det på min Omen 45L eller min Playstation 5, og til slutt er det lett å like The Finals. For et helt gratis spill er dette helt perfekt.

