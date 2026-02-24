The Finals e-sport blir satt på pause av Embark på grunn av "bekymringer" over spillernes oppførsel

HQ

Utvikler Embark Studios, kjent for The Finals og sist ARC Raiders, har avslørt at det setter sin konkurransedyktige og esports-innsats for det tidligere spillet på pause på grunn av "bekymringer som blir reist angående oppførsel mellom spillere som er aktive i våre esports", som forklart i et Discord-innlegg.

Alt dette ser ut til å stamme fra de nylig foreslåtte esportsplanene for den kommende sesongen, hvorav noen har ført til kritikk blant de som er aktive i scenen. Embark forklarer at det har "sett og hørt" disse diskusjonene, og at det har engasjert seg i "ekstern juridisk rådgivning" om saken, samtidig som det er "trygg" dets avgjørelser er "passende og innenfor rammen av vårt ansvar som utgiver og arrangør."

Det er uklart hva som er det neste for The Finals esports, men Embark uttaler også at denne pausen virker som det beste alternativet for "langsiktig helse i spillet vårt" og at i forhold til den foreslåtte konkurransesesongmodellen, "er det vår rolle å sikre at den oppfyller standardene vi setter."

Det er ikke gitt noen dato for når pausen vil bli opphevet, men den skal angivelig gi utvikleren "rom til å evaluere og gjennomgå systemet i sin helhet, og bestemme den beste veien videre."