The Finals vil forbli spillbart på Steam Deck til tross for planlagt anti-jukseoppgradering

Nylig kunngjorde utvikleren Embark Studios at de ville ta tak i juksemiljøet som har plaget The Finals ved å oppgradere sikkerheten ved å introdusere en ny programvare som direkte fokuserer på det kernel-driverbaserte juksemiljøet. For mange spillere var dette en seier, men det førte til at en håndfull andre ble en smule bekymret ettersom programvaren er et mareritt for Linux brukere å komme seg rundt, da den ofte ikke støttes på plattformen. Heldigvis vil imidlertid Embark ikke gi opp støtten til plattformen og dens spillere som bruker det systemet.

Når vi snakker til samfunnet som bruker SteamOS, Proton, Wine, og til og med Steam Deck, Embark sier i en Discord melding fanget av en Reddit-bruker at "det er ingen planer om å droppe støtten" og at "til tross for at vi ikke offisielt støtter plattformen, vil vi gjøre vårt ytterste for å opprettholde din evne til å spille!"

Når det gjelder hvorfor utvikleren går ned denne ruten som setter en håndfull av samfunnet i fare, forklarte Embark opprinnelig i et Steam-blogginnlegg:

"Som nevnt i 7.0 patch notes, bruker mange jukser i disse dager en kjernedriver for å lese og skrive minne for å få en urettferdig fordel. Dette betyr at de kjører i en privilegert modus i Windows-operativsystemet, noe som gjør det usannsynlig og i noen tilfeller umulig å oppdage via Anti-Cheat i spillklienten. Den tekniske løsningen for å bekjempe dette er kjerne-driver Anti-Cheat. Vi mener at dette er, og vil være, et krav for alle konkurrerende flerspillerspill i overskuelig fremtid."

Dette er imidlertid ikke alt Embark har planlagt, ettersom utvikleren til og med legger til: "Vi bruker også maskinlæring til å analysere spillernes atferd, og det har vi gjort siden lanseringen av The Finals. Maskinlæring gir verdifull innsikt, spesielt når det gjelder å oppdage juks, for eksempel bruk av aimbot."

Den avsluttes med "Juksemakere utnytter alle: spillere, utviklere og selve samfunnet. Vi er forpliktet til å beskytte fair play og tilpasse oss nye trusler."