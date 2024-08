The First Berserker: Khazan avslører kampsystem og første boss i løpet av de første 15 minuttene

HQ

NeoPle og Nexon har flyttet utgivelsesvinduet for deres Souls-style ARPG, The First Berserker: Khazan til 2025. Dette ville normalt vært dårlige nyheter, men det ser ut som det betyr at vi kan være i for noe stort neste år, å dømme etter de siste skjermbildene av spillet.

Det er faktisk de første 15 minuttene med gameplay fra spillet, der vi ser den norrøne hovedpersonen kjempe med to økser mot alle slags fiender, og som avsluttes med en stor kamp mot et istroll (antagelig spillets første boss).

Vi har blitt spesielt slått av følelsen av slagene, noe som ikke alltid er like lett å formidle i denne typen spill, så vi kommer til å følge nøye med på The First Berserker: Khazan i månedene som kommer. Det kommer til PC og PlayStation- og Xbox-konsollene.