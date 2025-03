The First Berserker: Khazan har fått gull

HQ

Det er noen få store spill som gjør sin ankomst i siste halvdel av denne måneden, inkludert Assassin's Creed Shadows, Atomfall, Xenoblade Chronicles X, og Neoples action-RPG The First Berserker: Khazan. Det kommer til å bli noen travle uker for spillere, og hvis du var bare litt bekymret for at man kanskje ikke ville klare det i tide, har vi noen gode nyheter for fans av sistnevnte.

I et innlegg på X har det nettopp blitt bekreftet at The First Berserker: Khazan har gått gull og er alt klart og forberedt for lanseringen 27. mars.

"#Khazan har offisielt gått GULL! Reisen mot lansering er nesten fullført, og vi gleder oss til at dere skal få oppleve den verdenen vi har bygget 27. mars. Takk for all støtten - neste stopp er lanseringsdagen!"

Nå som utgivelsen snart er på trappene, kan du se den nyeste traileren for The First Berserker: Khazan nedenfor, i tillegg til noen tanker her fra forrige gang vi fikk en forhåndsvisning.