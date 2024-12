HQ

Vi har nå den offisielle utgivelsesdatoen for The First Berserker: Khazan, og det lanseres 27. mars 2025. Kunngjøringen ble ledsaget av en ny trailer på The Game Awards i kveld, hvor vi fikk se masse blodig action.

The First Berserker: Khazan er et nytt hardcore stilig action-RPG fra NeoPle, og utgitt av Nexon. Hvis du vil se den mørke fantasiverden i spillet, kan du sjekke det ut i traileren nedenfor :