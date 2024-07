HQ

Free-to-play-modellen blir stadig vanskeligere å akseptere og glede seg over. Det har blitt en trend at free-to-play betyr et kompetent og velutviklet spill, kombinert med begrenset innhold og/eller rikelig med mikrotransaksjoner for å fremskynde en ellers elendig og slitsom progresjon. The First Descendant er nok en synder i så måte.

La meg begynne med å slå fast at The First Descendant har noen veldig positive og lovende elementer. Kjernespillet og våpenbruken er av ypperste klasse, med responsiv og spennende action blandet opp med tilfredsstillende våpen som virkelig leverer en kraftfantasi. Descendants , som effektivt er klassetyper på en måte som ligner Warframe, er enormt forskjellige, både visuelt og i en gameplay-forstand, og hver bringer noe nyttig og morsomt til handlingen for å holde ting føles friskt. Byggingen er også på høyde med det beste i looter-shooter-sjangeren, med mange måter å forme en karakter på og gjøre dem til noe helt spesielt og dødelig. Hele spillet har stemmestyrt dialog, noe som er en veldig hyggelig måte å øke innlevelsen på og legge vekt på fortellingen, og det kooperative designet som gjør det enklere enn noensinne å slå seg sammen med fremmede og venner, er også en stor velsignelse. Poenget er at Nexon har gjort noen fantastiske designvalg her som bør fremheves og fremheves.

Problemet er alt rundt disse elementene. La meg starte med kampanjen. Dette er rundt en 20-timers historie som effektivt er en stor opplæring. Du blir jevnt og trutt tatt gjennom en rekke steder, og fullfører små oppdrag som i stor grad kan tilskrives samme kvalitet som en Patrol fra Destiny 2 (dvs. drep noen fiender, forsvar et mål, mindre ting som kan fullføres på rundt fem minutter), alt som en måte for Nexon å stadig introdusere deg til mer og mer utfordrende spillmekanikk som begynner å dukke opp i fangehullene og Void Intercept bossmøter. Etter rundt fem timer med kampanjen er det ganske vanskelig å holde interessen oppe, og man har rett og slett lyst til å hoppe til slutten, ettersom fortellingen heller ikke trekker deg inn på grunn av den kjedelige og ganske intetsigende historiefortellingen.

Sluttspillet, og ja, jeg hopper noen poeng fremover her, men det er en god grunn til det, er ikke mye bedre for øyeblikket, da du for det meste vil finne deg selv bare å kjøre nøyaktig de samme oppdragene og utfordringene du fullførte gjennom kampanjen, bortsett fra på en vanskeligere vanskelighetsgrad. Hvorfor det? For å få bedre plyndring og hovedsakelig en av altfor mange ressurser og valutaer som brukes i håndverks-/forskningspakken.

The First Descendant har et ganske dypt og bredt plyndringssystem, noe som betyr at du aldri mangler spennende og kraftige våpen, men hvis du vil ha de beste verktøyene for jobben, eller hvis du vil låse opp en ny Descendant i stedet, må du gå gjennom forskningssystemet. Dette er et av de mest overveldende systemene jeg noensinne har sett i et videospill, og ærlig talt, hvis du ikke har tenkt å bruke en krone på The First Descendant, bør du være komfortabel med å bruke titalls timer på de samme aktivitetene i håp om å få tak i et ekstremt sjeldent håndverksmateriale som du deretter kan bruke og sette inn i en del av forskningsoppskriften du er ute etter. Når du har brukt altfor lang tid på å samle det riktige utstyret, får Nexon deg til å sitte gjennom en av mine minst favorittmekanikker i hele The First Descendant, en faktisk forskningstimer, av samme type som Clash of Clans og andre mobilspillere sannsynligvis er altfor kjent med. Så, for å oppsummere, du bruker titalls timer på å samle de nødvendige materialene gjennom å spille de samme aktivitetene som du brukte titalls timer på å fullføre i kampanjen, for så å måtte vente rundt 16 reelle timer på å låse opp gjenstanden du har grindet etter ... Jeg skjønner at dette er et gratisspill, men dette er avskyelig spilldesign.

Det er en raskere måte å komme seg rundt dette på, og det er der inntektsgenerering kommer inn i ligningen. Jeg har ingen problemer med at gratisspill tjener penger på ting, men Nexon har gått over bord i The First Descendant. Å låse opp en ny karakter vil koste rundt £ 14 (og det er ikke engang for Ultimate -versjonen av karakteren), og så er det tonnevis av kosmetikk på toppen av det også. Du kan selvfølgelig kjøpe et Battle Pass til en vanlig pris for å få noen godbiter, men hvis du vil ha andre kosmetiske gjenstander, bør du være klar til å sprenge banken. Og mens jeg snakker om kosmetikk, så er The First Descendant med på trenden vi ofte ser i spill laget av utviklere fra Asia, nemlig at de kvinnelige karakterene er svært proaktivt kledd med uproporsjonale kropper, tydeligvis laget for å tiltrekke seg et bestemt publikum. Vi hadde denne samtalen i april med Stellar Blade, og nå er The First Descendant her for å legge bensin på bålet ...

Jeg er overbevist om at det er for mange systemer og valutaer tilgjengelig på The First Descendant, men du kan lære å forstå og bli kjent med dem. Det samme kan også sies om brukergrensesnittet og HUD, som gir en enorm mengde informasjon som ofte ikke føles relevant eller viktig. Det føles rett og slett ikke intuitivt. Det er definitivt rom for forbedring og strømlinjeforming her som ville gjort underverker for å gjøre denne tittelen mer tilgjengelig.

Det som vil være mer utfordrende å korrigere vil være nivådesignet og den faktiske kampmekanikken. Spillingen, skyting og løping rundt sprengning av ting føles bra, men det er aldri mye dybde i hvordan du gjør dette. Der mange andre plyndrings-skytespill har mange puslespill-lignende systemer å overvinne under kamp for å holde spillerne på tærne, er det beste som The First Descendant ser ut til å tilby et skjoldsystem preget av flytende kuler over en sjef. Ødelegg disse, og skjoldet faller ned. Det er et fungerende system som ikke ville være min eksistens bane hvis det var mindre vanlig som akkurat nå ser det ut til å være den eneste unike mekanikken fiender noensinne tar i bruk. Det må være mer for å holde handlingen frisk, og dette er et lignende problem med nivådesignet, ettersom stedene du hopper mellom i utgangspunktet bare er Destiny 2 steder, men uten alle hemmelighetene og ekstra godsakene og utfordringene som Bungie skjuler under overflaten. The First Descendant føles veldig endimensjonalt for øyeblikket og skriker etter en mer kompleks aktivitet som et raid for å presse spillerne til sine grenser.

Nå tenker du kanskje "det er vel der Void Intercept-kamper kommer inn i ligningen?" Ja og nei. Void Intercept er en aktivitet som ser et team av spillere som står overfor en massiv sjef. Tanken er å finpusse bygget ditt slik at du kan overleve og ta ned denne sjefen innen 10 minutter. Det er vanligvis ganske utfordrende på grunn av helsebassengene til sjefene, men når det gjelder mekanisk dybde her, er det ikke mye å skrive hjem om. Det er noen få systemer og mekanikker som imponerer, men for det meste løper du rundt på en intetsigende arena og pumper et stort mål fullt av bly. Det er ikke den verste aktiviteten The First Descendant tilbyr, på langt nær, men det føles heller ikke som et godt eksempel på potensialet i dette spillet heller.

The First Descendant Det ville også ha tjent på et friere nivådesign, der du sømløst kunne bevege deg mellom delområdene på hvert sted uten en innlastingsskjerm, på samme måte som Destiny 2 steder fungerer, og likeledes trenger ammunisjonsøkonomien en liten justering, da den akkurat nå ikke føles helt balansert. Lydmiksen er også litt ubalansert, med noen lyder som er altfor høye og andre litt stille, og stemmeskuespillet (selv om det er genialt at det er komplett stemmeskuespill gjennom hele spillet) er overbrukt med visse dialogsekvenser som varer i flere minutter, og noen opptredener føles litt klissete (den gale og forstyrrede skurken er en trope som brukes altfor ofte her). Men når sant skal sies, er alle disse kritikkene små og ganske irrelevante når de settes opp mot ytelsen og optimaliseringen av dette spillet.

Jeg har spilt en håndfull AAA-titler i løpet av livet mitt som kjører dårligere enn dette spillet på en jevnlig basis. Det være seg enorm ytelse og massive bildefall - til tross for at jeg bruker en PC med maskinvare langt over de beste systemkravene - hele veien til hakking, endeløse matchmaking-køer, visse menysystemer som ikke fungerer som de skal, og hyppige serverfrakoblinger. Jeg har startet spillet på nytt, lastet det ned på nytt, skrudd ned grafiske innstillinger, skrudd opp grafiske innstillinger, slått av og på Ray-Tracing, G-Sync, DLSS og så videre, oppdatert PC- og grafikkdrivere, til og med tilbakestilt bredbåndsforbindelsen min, og til tross for alt dette pleier spillet bare å kjøre som forventet rundt 50 % av tiden. Jeg har testet Destiny 2, Call of Duty: Modern Warfare III, Apex Legends, Counter-Strike 2, Baldur's Gate III, Atomic Heart siden, og ingen av disse spillene ga meg til og med et skinn av et ytelsesproblem. The First Descendant er bare dårlig optimalisert i sin nåværende tilstand.

Selv om The First Descendant har en merkelig estetikk som ikke ser ut til å vite helt hva det vil være, en merkelig blanding av high-fantasy møter gritty sci-fi, er det elementer i dette spillet som fikk meg til å ville fortsette å spille. Våpnene, Descendant valgmuligheter, byggingen, det visuelle og grafiske, actionen, samarbeidssystemene, alt dette går hånd i hånd for å gjøre dette til en lovende opplevelse. Det er bare så mange andre steder som gjør meg frustrert og lei av å spille. Ytelses- og optimaliseringsproblemene er et stort problem akkurat nå, men disse kan - og vil sannsynligvis - bli løst snart, men pengebruken, det kjedelige fiende- og bossdesignet, den flate nivå- og oppdragsstrukturen, den utmattende progresjonen og den lite tilfredsstillende historien er de virkelige og sentrale problemene som for øyeblikket holder The First Descendant tilbake og hindrer meg i å ville tilbringe mer tid i Nexons verden.