The First Descendant: Den neste Destiny-dreperen?

Det har vært noen få forskjellige spill i løpet av det siste tiåret som har blitt kalt Destiny drapsmenn og har blitt lagt merke til for deres likheter med Bungies MMO-skytespill, med noen ambisiøse folk som hevder at de har potensial og galskap til å begå kongemord og kreve kronen som Destiny har hatt i årevis. Etter Warframe, The Division 2, Outriders, Anthem, , og mer, i juli vil Nexon sende The First Descendant, et spill som tilsynelatende vil se ut til å møte Bungie på slagmarken og forsøke å styrte kongen av subgenren.

Under min tid i Los Angeles for Summer Game Fest fikk jeg enda en sjanse til å sjekke ut The First Descendant i en forhåndsvisning som jeg først nå er i stand til å fortelle deg om. Nå som lanseringen nærmer seg, nærmere bestemt 2. juli neste uke, er det på tide å svare på spørsmålet om The First Descendant er et spill man bør holde øye med.

Det første som fanget oppmerksomheten min igjen da jeg dykket tilbake til The First Descendant, var hvor komplekst dette spillet ser ut til å være. Fra et spillperspektiv er det veldig enkelt med typisk tredjepersons skytespill, men når du begynner å utforske de forskjellige menyene og ser på karaktertilpasning, byggverk, til og med oppdrag og oppdragsstruktur, blir dette spillet raskt utrolig overveldende. Det er så mye informasjon som kastes på deg at The First Descendant kan misoppfattes som et MMORPG.

Dette var det overordnede temaet som jeg kom til å møte da jeg forhåndsviste The First Descendant nok en gang. Selv om spillet ser flott ut fra et visuelt og presentasjonsmessig synspunkt, har en god følelse av bevegelse og skytemekanikk, og til og med tilbyr bred variasjon og dybde i fiender, er selve opplevelsen av å spille dette spillet mye mer av en utfordring. Faktisk er kanskje hodepine den beste måten å beskrive det på. Som spiller må du velge tre hovedvåpen, fire sekundære tilbehør, undervåpen, utstyr, gjenstander for å oppgradere utstyr og mer. Det er for mange menyer og forskjellige systemer som kastes rundt at det mangler en intuitiv og grei aura, og har ikke mange år med iterasjoner å basere kompleksiteten på, slik tilfellet er med den nåværende epoken av Destiny 2. Ærlig talt, det kunne gjøre med litt nedtoning.

Men hvis du kan komme forbi den kompliserte naturen og kan begynne å bare sole deg i spillet, vil du oppdage at Nexon har utviklet noe med potensial her. Det er prangende og spennende, utfordrende, men likevel givende, og har en generell følelse som minner meg mer om Outriders enn noe annet. Ja, det er mye raskere tempo og har action i større og mer åpne miljøer, men samtidig viser måten spillingen presenteres på, bruken av forskjellige karaktertyper, hvordan plyndring er innlemmet i opplevelsen, det viser definitivt flere nyanser av People Can Fly's skytespill enn det gjør Destiny.

Nå vil jeg legge til at jeg tror dette designet gjør at The First Descendant mister litt av sin fordypning og personlige elementer, ettersom du ikke spiller som en karakter som du former og vokser med, som Guardian i Destiny, i stedet kan du bytte mellom en rekke unike karakterer som hver har sine egne evne sett og spillestiler. Enten det er Bunny og hennes lynraske og smidige bevegelsessett basert på å bruke elektrisitet til å sjokkere fiender mens hun beveger seg rundt på slagmarken, Ajax og hans evne til å absorbere skade og beskytte laget ved hjelp av barrierer, eller til og med den nylig avslørte våpeneksperten Enzo (som jeg fikk sjansen til å spille under forhåndsvisningen), som bruker flere forskjellige typer våpen, forsyningsdråper og tårn for å skjære gjennom alle fiender på sin vei. Karakterene er alle veldig forskjellige, men ved å stadig bytte mellom dem mister du tilknytningen til dem, og den overordnede historien blir også et mindre viktig element ettersom forankringspunktet ditt til den skifter regelmessig. I bunn og grunn virker dette å være en mye mer spillfokusert tittel enn en narrativ tittel.

Og dette er bra i mange tilfeller. Hvis det er en ting som The First Descendant ikke unnlater å levere, ville det være action. Det er mange forskjellige typer oppdrag å sjekke ut, noen av dem handler om å eliminere en trussel, andre om å forsvare et mål, og listen fortsetter og inkluderer sluttspilloppgaver der du møter minibosser og store sjefer som sannsynligvis vil kreve noen venner for å takle oppgaven. Mange av disse mer formidable fiendene har til og med nye mekanikker som må overvinnes, for eksempel skjold i flere nivåer, og du kan til og med øke vanskelighetsgraden ytterligere hvis du ønsker det, for å få en bedre belønning på bekostning av mer dødelige fiender. Du kommer aldri til å mangle ting å gjøre i The First Descendant, ettersom Nexon har bakt inn og forberedt så mye innhold at lanseringen ikke vil bli hindret av noen av de samme opplevelsene som møtte spill som Destiny 2 eller Anthem da de først kom.

Men tror jeg The First Descendant vil bli en bærebjelke i flerspiller-action-shooter-området? Det har alle de rette elementene på plass for å gjøre det, og jeg vil ikke utelukke at spillet blir en stor suksess, spesielt i Asia og Sør-Korea, der utviklerne kommer fra. Men samtidig tror jeg det mangler litt raffinement og overbyr kompleksiteten en smule for mye til at det kan utfordre tronen akkurat nå. Du vil ikke finne mange konkurrenter som ser like bra ut som dette spillet og har en lignende bredde av innhold, men samtidig vil du ikke finne mange som er like kompliserte som dette spillet er heller. Treff og bom. Svingninger og rundkjøringer. Det er nok den beste måten å se på The First Descendant akkurat nå.

Uansett vil vi følge opp med mer detaljerte tanker om fullversjonen av spillet i løpet av de kommende ukene.