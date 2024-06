The First Descendant har premiere neste måned

HQ

Leverte Nexon kveldens beste trailer på Summer Game Fest? Sannsynligvis. M83s "Outro" kan få enhver trailer til å se episk ut, og det var tilfelle med den filmatiske traileren som ble gitt ut for det etterlengtede The First Descendant, hvis utgivelsesdato avslørte at vi ikke trenger å vente veldig lenge.

Den japanske looter-shooter, som faktisk skulle lanseres i fjor etter flere betaversjoner, har blitt bekreftet å bli publisert 2. juli og vil være gratis å spille. Spillet er satt til å være tilgjengelig for PC, PS5 og Xbox Series S / X.

Ble du hekta på dette spillet etter den fantastiske traileren?