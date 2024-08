The First Descendant Sesong 1 lander den 29. august

HQ

The First Descendant Nexons plyndringsspill har samlet millioner av spillere siden det ble lansert i begynnelsen av juli, og nå er vi snart klare for første sesong av tredjepersons skytespill.

Som du kan se i traileren nedenfor, kommer det mye nytt innhold til spillet i sesong 1. For det første er det en ny etterkommer. Hailey er en legendarisk snikskytter bevæpnet med en antimateriell rifle, kuler under null og en stormsnare. Hun vil garantert gi slagmarken en skremmende kant.

Hvis du er en speedrunner eller hvis du er mer enn vant til infiltrasjonsoperasjoner på hard vanskelighetsgrad, har du nå muligheten til å delta i Invasion Dungeons, som handler om å rydde invasjonen så raskt som mulig.

Det finnes også Inversion Reinforcement, som er en ny mengde inkrementelle krefter innen jakt, attributt, gjenoppretting, overlevelse og mer, som vil utvikle seg i takt med sesongprogresjonen din. En ny etterkommer i Ultimate Freyna, sammen med en historie for Freyna og mange flere tillegg kommer i tre oppdateringer, som begynner den 29. august.